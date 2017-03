Kerstin Otto kündigt Rücktritt an Frankenthals Bürgermeisterin gibt ihr Amt frühzeitig auf. Die Doppelbelastung mit Ehrenamt und Job ist zu groß.

Kerstin Otto gibt ihr Ehrenamt auf. © Steffen Unger

Frankenthals ehrenamtliche Bürgermeisterin Kerstin Otto (CDU) wird ihr Amt zum 31. Oktober niederlegen. Darüber informierte sie am Mittwoch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat. Sie scheidet damit nach ihrer letzten Wahl 2015 frühzeitig aus dem Amt aus. „Ich habe mir diesen Schritt sehr lange überlegt“, sagt Kerstin Otto. „Doch das Ehrenamt ist mit meinem Hauptberuf nicht mehr vereinbar.“

Die Aufgaben in ihrem Job in der Geschäftsstelle des evangelischen Schulvereins in Gaußig hätten zugenommen, erst kürzlich habe sie ihre Wochenarbeitszeit von 23 auf 30 Stunden erhöht, wie Kerstin Otto sagt. „Mir war immer wichtig, dass ich beide verantwortungsvollen Aufgaben gleich gut und für mich zufriedenstellend erfülle. Doch dazu sehe ich mich nicht mehr in der Lage.“ Der Typ für „halbe Sachsen“ sei sie nicht.

Der Zeitpunkt ihres Rücktritts sei bewusst gewählt. Am 24. September ist Bundestagswahl. Eine Bürgermeisterneuwahl in Frankenthal könne am gleichen Termin stattfinden, so Otto. „Bis dahin ist nun genug Zeit, alles gut vorzubereiten.“

Die 42-jährige Kerstin Otto ist seit 16 Jahren ehrenamtliche Bürgermeisterin in Frankenthal. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Gemeinderäte zeigten sich von der Entscheidung am Mittwochabend sehr überrascht. (cm)

zur Startseite