Kerle können Küche Wenn Männer kochen, müssen mindestens teure Messer her. Zwischen den großen Festen: Eine Typologie aus der Küche.

Wer ein echtes japanisches Messer besitzt, wird sicherlich auch kein Problem haben, seinen Hauskredit abzubezahlen. Ist Kochen für Männer vielleicht ein Versuch, sich von anderen abzuheben? © plainpicture/johner/magnus fond

Schwer muss sie sein und groß, aus Gusseisen und mit Holzgriff. Edelstahl geht auch, aber bitte kratzfest und ohne Kunststoffbeschichtung. Eine Pfanne ist eine Anschaffung fürs Leben, eine Investition. Ein Statussymbol. Ihr richtiger Gebrauch ist eine Wissenschaft, man spült sie allerhöchstens von Hand, am besten aber gar nicht, der Kenner wischt mit Öl aus, und beim Stapeln legt er Servietten dazwischen, damit das Material keinen Schaden nimmt.

Die Sache mit der Emanzipation ist kompliziert. Zuerst entfernten sich die Frauen vom Herd, zu Recht, sie hatten Besseres zu tun. Folgerichtig stellten sich die Männer in die Küche, aber irgendwas fehlte ihnen, es war ihnen zu profan, nur Miracoli zusammenzurühren. Küchenarbeit als Alltagsgeschäft passt nicht zum Vollbart und dem Selbstverständnis eines modernen, aktiven Mannes, der im Urlaub Berge erklimmt und Craft-Bier trinkt. In den letzten Jahren vermischte sich die Emanzipation des Mannes mit zurückkehrender Maskulinität, und das Ergebnis sind Männer, die Küchenutensilien kaufen. Auch dieses Jahr lagen in Tausenden Häusern wieder hochwertigste Messer, Töpfe und Pfannenwender aus Bio-Bambus unterm Tannenbaum. Aber nicht für Mama.

Die hat ihren Thermomix, jenen automatischen Kochtopf. Papa empfindet das als Beleidigung. Alles, was mit Strom betrieben ist, zählt für ihn nicht, es sei denn, es macht Lärm. Ein Standmixer für Trüffel-Baileys-Butter – okay. Aber ein profaner Pürierstab? Nie im Leben! Lieber wird mit dem Steingut-Mörser gequetscht, bis die Knöchel knacken. Der sagenhafte Sieg des Induktionsherdes ist kein Resultat einer schlichten Alltagsküche. Es ist das Ergebnis der Vermännlichung des Kochens, denn ein Induktionsherd fühlt sich in der Bedienung an wie ein Computer, mit dem man auch Porched Eggs machen kann.

Ja, es ist so banal: Gebt den Männern Gerätschaften in die Hand, und sie gehen freiwillig in die Küche. Das ist natürlich kein Zufall, sondern der Erfolg schlauer Werbeleute. Gerätehersteller konnten sich Männer als Zielgruppe nicht mehr entgehen lassen, darum setzen sie massiv darauf, den Mann an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen: der Technik. Es geht nicht mehr darum, wie man effektiv Eier trennt, sondern welches Gerät man dazu verwenden kann. Googeln Sie mal „Eidotter-Trenner“. Das gibt es wirklich.

Auf den Punkt bringt es seit einigen Jahren „Beef“, ein Hochglanzmagazin, das den Trend vor allen anderen erkannt hat. Es dreht sich darin alles um Fleisch. Und um Messer und Pfannen, manchmal auch um Pfeffermühlen. Was jahrzehntelang nur fertig zubereitet präsentiert wurde, um das Kreatürliche zu kaschieren, wird in der „Beef“ geradezu pornografisch ausgestellt. Blutig, roh, gehackt – es ist ein Gemetzel in High Definition, eine Orgie des toten Tiers, begleitet von einem Arsenal an Geräten, das Gladiatoren vor Neid erblassen lassen würde. Ein Schweinekopf im Angesicht des Fleischermessers, der perfekt glänzende Gulasch-Topf, ein echter Fleischwolf für das hausgemachte Hack. Die Titelgeschichte der Dezemberausgabe hieß: „Weihnachten kocht Papa“.

In vielen Haushalten stand an diesem Heiligabend mit Sicherheit der Mann am Herd, er hat sich vorher in Youtube-Tutorials informiert, wie man die Gans stopft oder den Vogel fachgerecht tranchiert. Unter den Weihnachtsbäumen lagen italienische Industriereiben für das feinste Parmesanhäufchen, schimmerten Kupferschüsseln, die den Wert des Smartphones fürs Töchterlein überstiegen. Sie werden zum Einsatz kommen in wenigen Tagen, zu Silvester, wenn sich im ganzen Land die Väter in die Küche verziehen. Früher kümmerte sich Papa um die Böller, heute zersäbelt er kiloweise Fondue-Fleisch, hackt mit der schärfsten Kräuterwiege Petersilie klein und brutzelt auf dem Elektrogrill Champignons mit Speck. Der Espresso hinterher kommt aus der voll-manuellen Messing-Maschine aus Mailand. Ach, das laute Rattern vorhin? Die Kaffeemühle!

Natürlich kann niemand dieses Brimborium täglich betreiben. Die Männerküche ist eisenhaltig, sie ist materiallastig – und sie ist ein Einzelfall. Niemand presst sich Dienstagfrüh frischen Hackepeter. Das perfekte Dry Aged Beef aus dem Reifekühlschrank serviert man nicht zum Dinkelbrot. Wenn Papa kocht, dann tut er es richtig, und er erwartet dafür Applaus.

Darum brutzelt Mann besonders gern für Gäste. Denn die warten geduldig, bis jeder einzelne Tortellino handgeformt wurde. Sie haben Verständnis dafür, dass das Kobe-Rind im Ofen bei kleiner Hitze nachgart, und während ihre Mägen knurren, wird ihnen erklärt, dass nur so die perfekte Zartheit erreicht werden kann, und sie bewundern ihn sehr. Kochen es ist Distinktionsmerkmal: Wer ein echtes japanisches Messer besitzt, wird auch kein Problem haben, den Hauskredit zu bewältigen.

Dafür muss man nicht das Foto von der Jacht auf den Tisch legen, man braucht nur von diesem neuen 800-Grad-Grill zu schwärmen. Hätte nur die original Schweizer Dörrmaschine nicht so zu Buche geschlagen. Aber getrocknetes Obst hat doch so viele Ballaststoffe! Der Techniktrend aus der Küche hängt auch damit zusammen, dass selbst Männer sich dem Gesundheitswahn nicht mehr entziehen können, es ihnen aber zu simpel erscheint, mehr Gemüse zu essen.

Kochen ist das neue Jagen: Es definiert Männlichkeit in einer Zeit, in der es nicht mehr zählt, wenn man laut rülpsen kann oder alle Songs von David Bowie auswendig kennt. Der moderne Mann geht kein Holz hacken, doch er beizt seinen Lach selbst. Statt Hobbykeller hat er eine Küche, statt Bierdeckel sammelt er Meersalzsorten. Und natürlich kocht er nicht, damit er satt wird. Er kocht, um sich zu spüren.

