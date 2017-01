Kerbers Geburtstagsgeschenk Die Tennis-Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin tut sich in Melbourne weiterhin schwer.

Das Geburtstagskind hat noch genug Luft zum Kerzenauspusten. Foto: Reuters © reuters

Mit einem schönen Essen im Kreis ihrer Mannschaft belohnte sich Angelique Kerber an ihrem 29. Geburtstag für den Drittrunden-Einzug bei den Australian Open. Zu feiern gibt es für die Titelverteidigerin in Melbourne aber bisher wenig. Der Erfolg im deutschen Duell mit Carina Witthöft beseitigt die Zweifel an der Form der Tennis-Weltranglisten-Ersten nicht.

Die gute Nachricht vor der nächsten Aufgabe: Die Tschechin Kristyna Pliskova ist als 58. der Weltrangliste am Freitag schlagbar. Überraschend sind dann auch Mischa Zverev und Qualifikantin Mona Barthel noch dabei und hoffen sogar auf den Sprung in ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Dahin sollte es auch Kerber schaffen – eigentlich. „Ich glaube, dass sie von Anfang an mental angeschlagen war“, sagte Verliererin Witthöft und ärgerte sich nach dem Dreisatzerfolg der Favoritin über den verpassten Sieg gegen die Nummer eins der Welt. „Ich weiß nicht, was es war. Es ist immer schwer, gegen eine Deutsche zu spielen“, meinte Kerber beim Fernsehsender Eurosport. TV-Experte Boris Becker urteilte: „Das war kein Husarenritt, sondern ein Spiel, das sie schnell abhaken sollte.“

Nach ihrem mühsamen Auftakttriumph hatte Kerber kleine Ängste angesichts des gestiegenen Drucks eingeräumt. Dieses Mal lächelte sie eventuelle Zweifel schon weg, bevor die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena „Happy Birthday“ für sie sangen. Spätestens an ihrem spielfreien Donnerstag dürfte sich Kerber aber noch einmal mit ihrem teils erschreckend schwachen Aufschlag beschäftigen, auch wenn die senkrechte Sonne und der Wind es ihr am frühen Nachmittag zeitweise sehr schwer machten.

„Ich weiß, dass ich konstanter und aggressiver spielen muss“, sagte die wie früher zu defensiv agierende Norddeutsche. Allerdings sei sie nun einmal auch keine, die ihre Gegnerinnen locker mit 6:1 und 6:1 schlage. Gegen Pliskova folgt ein Linkshänderduell, in dem sich Kerber auf starke Aufschläge einstellen muss. (dpa)

