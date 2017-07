Keramikmarkt mit dem besonderen Flair Vom einfachen Teller bis zur opulenten Skulptur wurde auf den Elbwiesen einiges geboten. Die Veranstalter machen weiter.

Neben Gebrauchskeramik gab es auch Kunst beim Keramikmarkt am Elbufer in Bad Schandau zu bestaunen und zu kaufen. © Steffen Unger

Knut Winkelsdorf sitzt in seinem Liegestuhl und genießt den Blick über die Elbwiesen. Man könnte fast denken, dass er zu seinem Vergnügen nach Bad Schandau gekommen ist. Doch Winkelsdorf ist eigentlich zum Arbeiten gekommen. Er betreibt eine Keramikwerkstatt in Müncheberg und war einer von 43 Händlern, die am Wochenende beim Keramikmarkt auf den Elbwiesen dabei war. „Das ist schon ein besonderes Flair hier an der Elbe“, sagte er. Das habe ihm im Vorjahr schon gefallen, deshalb sei er gern wieder gekommen. An seinem Stand bot er unter anderem gedrehte Skulpturen aus schwarzem, schamottierten Ton an.

Es war das zweite Mal, dass Stefanie Mathy, Keramikerin aus Krippen, und Jürgen Havekost, der sein Porzellanatelier in Rosenthal betreibt, den Markt organisierten. „Den Standort finden viele Kollegen klasse. Manche verbinden das gleich mit ein paar Tagen Urlaub in der Sächsischen Schweiz“, sagt Stefanie Mathy. Mit der Resonanz war sie zufrieden, auch wenn niemand die Besucher gezählt hat. Damit sei auch abgemacht, dass es im nächsten Jahr einen Keramikmarkt in Bad Schandau geben wird. Vorausgesetzt, die Stadt und die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT) unterstützen das weiterhin wie bisher. Daran gibt es nichts zu zweifeln. „Das ist eine schöne Bereicherung für den Veranstaltungskalender der Stadt, zumal die Auswahl der Händler passt, sowohl bei der Mischung als auch bei der Qualität“, sagt Gundula Strohbach, Geschäftsführerin der BSKT. Märkte seien sonst in der Stadt eher ein schwieriges Geschäft.

Mathy und Havekost haben sich erst mal fünf Versuche gegeben und wollen dann die erste größere Bilanz ziehen. „Wir schauen noch, was gut ankommt und was nicht so“, sagt Stefanie Mathy. Die praktische Vorführung des Raku-Brands war jedenfalls ein Anziehungspunkt für die Besucher. Auch die Produkte von Handwerkern aus Belgien und Polen fanden reges Interesse. Das Wetter war den Veranstaltern hold. Während anderswo Unwetter tobten, gab es auf dem Markt in Bad Schandau lediglich mal eine kleine Husche zu überstehen.

Beate Bendel aus Berlin war zum ersten Mal mit ihren Arbeiten dabei. Sie bot ästhetisches Alltagsgeschirr und Unikate an. Sie ist Malerin und lässt das auch in ihre Arbeit einfließen. Auch sie fand den Markt sehr reizvoll. Wer jedoch im nächsten Sommer wieder eingeladen wird, lassen Mathy und Havekost noch offen.

