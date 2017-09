Keramik, Musik und eine Weltreise

Rund 80 Töpfer – hier Jens Böttger von Heyde Keramik aus Jahnsdorf – werden in Neukirch/L. erwartet. © Steffen Unger

Jede Menge Veranstaltungen und Feste sind für das Wochenende geplant. Da dürfte für viele Geschmäcker etwas dabei sein. Und das Wetter spielt auch mit. Da dürften vor allem die Macher der Freiluftevents, wie dem Töpferfest in Neukirch, dem Herbstmarkt in Bautzen oder dem Weinfest in Radebeul, freuen. Wir haben ein paar Tipps für Ausflügler oder Partyhungrige.

