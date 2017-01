Kennzeichen stehen „auf dem Kopf“ Fahranfänger war alkoholisiert unterwegs.

Beamten des Polizeirevier Görlitz ist am Sonnabendmorgen in der Girbigsdorfer Straße ein BMW aufgefallen, an welchem die amtlichen Kennzeichen „auf dem Kopf“ standen. Der Fahrer wurde angehalten. Bei der Kontrolle wurde ihm erklärt, dass die Kennzeichen an seinem BMW nicht ordnungsgemäß angebracht sind. Bei dem 19-jährigen Fahranfänger wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,44 Promille. Nun erwartet den Fahranfänger ein Bußgeldbescheid, da Fahrerlaubnisinhaber in der Probezeit und vor Vollendung des 21. Lebensjahres nicht unter Einwirkung alkoholischer Getränke Kraftfahrzeuge führen dürfen. (szo)

