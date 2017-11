Kennzeichen hinterlassen Die Polizei stellte zwei alkoholisierte Autofahrer nach einer Unfallflucht.

© Symbolfoto: dpa

Am Mittwochabend waren Beamte des Polizeireviers Riesa auf Streifenfahrt auf der B 169. Dabei stellten sie in Höhe der Einmündung der B 98 Richtung Glaubitz fest, dass mehrere Schilder der Straßenbegrenzung auf der Fahrbahn lagen. Augenscheinlich war ein Fahrzeug aus Richtung Riesa kommend in Höhe des Abzweiges nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit verschiedenen Verkehrsleiteinrichtungen kollidiert. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

An der Unfallstelle fanden die Beamten jedoch diverse Fahrzeugteile und auch ein Kennzeichen. Neben einer Überprüfung der Halteranschrift suchten Polizisten in der Umgebung nach dem verursachenden Fahrzeug, welches erhebliche Schäden aufweisen musste. Die Beamten konnten den zu dem an der Unfallstelle gefundenen Kennzeichen gehörenden Nissan Almera schließlich an der Nikopoler Straße ausfindig machen.

Am Fahrzeug befanden sich eine Frau und ein Mann, die gerade ein Rad wechseln wollten. Zudem war der Nissan erwartungsgemäß schwer beschädigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei der 32-Jährigen um die Nissanfahrerin und Unfallverursacherin handelt. Im Gespräch mit ihr bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,66 Promille.

Den 37-Jährigen hatte die Frau um Hilfe beim Radwechsel gebeten, woraufhin er mit einem Ford Fiesta zu Ort kam. Auch bei ihm bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Sein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von 1,12 Promille aus.

Die Polizisten veranlassten bei beiden eine Blutentnahme. Gegen die 32-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der 37-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (SZ)

