Kenny und Ricky retten Leben Bei einer Aktion für die kranken Zwillinge registrierten sich Tausende Knochenmarksspender. Das zeigt nun Wirkung.

Kennys und Rickys Schicksal bewegte 3 700 Menschen aus der Region dazu, sich als Knochenmarkspender registrieren zu lassen. Elf von ihnen konnten schon Leben retten. © DKMS

Freital. Viele Freitaler erinnern sich noch an Kenny und Ricky – die Pesterwitzer Zwillinge, deren Schicksal im Herbst 2015 die Menschen in der Region bewegte. Damals wurde bekannt, dass die beiden Jungs an einer bösartigen Blutkrankheit litten, die das Nervensystem zerstört. Der Sportverein Pesterwitz organisierte damals eine Rettungsaktion. Gemeinsam mit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS riefen die Fußballer zur Registrierung potenzieller Knochenmarkspender auf. 3 700 Menschen aus der Region ließen sich schließlich in die Datei aufnehmen.

Das wirkliche Ausmaß des Erfolges wird erst jetzt sichtbar. „Von den Teilnehmern wurden schon elf zu echten Spendern und konnten so Leben retten“, sagt Thomas Hesse, Nachwuchstrainer und Sprecher des SV Pesterwitz. Dabei handelte es sich vor allem um Patienten mit der Diagnose Blutkrebs. „Der Verein, das Organisationsteam, alle Besucher der Registrierungsaktion und damit Spender haben damals alles Menschenmögliche versucht, um unseren Zwillingen Kenny und Ricky zu helfen“, erinnert sich Hesse. Dass zusätzlich Spender gefunden wurden, die weiteren Menschen das Leben retten, sei wunderbar.

Kenny erhielt im Dezember 2015 eine Stammzellentransplantation. Dem Neunjährigen geht es gut, er spielt auch wieder Fußball. Seinem Bruder konnte nicht geholfen werden, die Krankheit ist inzwischen weit fortgeschritten. Bei bösartigen Blutkrankheiten liegt die Chance auf einen passenden Spender bei etwa eins zu 20 000. Da mittlerweile jeder elfte Bundesbürger als Stammzellenspender registriert ist, kann heute für neun von zehn Patienten ein geeigneter Spender gefunden werden.

zur Startseite