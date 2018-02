Kennenlernen bei Kaffee, Kuchen und Kulturprogramm

Regelmäßig und gern kommen Gamela Ebey und ihr Mann Mustafa Omar aus Kobanê (Syrien) zum Begegnungscafé. Mit ihren Kindern Aziz (9), Hivi (6), Mohamad (4) und Hesa (2) leben sie seit zwei Jahren in Hoyerswerda. Seit einem Jahr haben sie eine eigene Wohnung.Foto: AK

Hoyerswerda. Viele Sprachen durchziehen den Saal. Im Jugendclubhaus „Ossi“ treffen sich mittwochs zum Begegnungscafé Syrer, Iraker, Libanesen, Eritreer, Deutsche und andere Besucher. „Wir kommen regelmäßig. Wir brauchen diese Kontakte. Nur so lernen wir gut Deutsch. Das Lernen in der Schule reicht dafür nicht aus“, meinen Gamela Ebey und ihr Mann Mustafa Omar aus Kobanê (Syrien). Mit ihren Kindern Aziz (9), Hivi (6), Mohamad (4) und Hesa (2) leben sie seit zwei Jahren in Hoyerswerda. Seit einem Jahr haben sie eine eigene Wohnung. Mittwoch beim Begegnungscafé hören sie gespannt das kleine Kulturprogramm. Flüchtlingskinder tanzen und singen zum Auftakt.

Passend zum Februar geht es um den Fasching. Später läuft der Film „Warum Frauen Kopftuch tragen“. Lebensnah setzt er sich mit dem Thema auseinander. Später können die Kinder Masken basteln. Das Bürgerbündnis „Hoyerswerda hilft mit Herz“ und die Initiative „Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit“ (samo.fa) laden gemeinsam zum Begegnungscafé ein. „Gerade hier ergeben sich Patenschaften und Freundschaften. Wir schaffen die Gelegenheiten“, unterstreicht Birgit Radeck, seit Februar 2017 Koordinatorin des Bürgerbüros Hoyerswerda hilft mit Herz.

Seit 2014 besteht das Begegnungscafé. Monatlich findet es statt. Monatlich wechselt der Ort. Auf Augenhöhe begegnen sich Migranten verschiedenster Kulturen in ihrer Freizeit. „Bis Mitte vorigen Jahres organisierten es vor allem die Einheimischen. Jetzt sind es mehr und mehr die Migranten selbst“, sagt Birgit Radeck. „Wir Einheimischen begleiten nur noch.“ Seit dem Morgen hat sie mit den Frauen Kuchen gebacken. Die Migranten bringen sich auch anderweitig ein. „Das reicht von der Moderation über das Einkaufen der Lebensmittel und das Planen der Kulturbeiträge bis hin zum Aufbau und Abbau“, sagt Cindy Paulick, Lokalkoordinatorin für „samo.fa Hoyerswerda“. Gerade das Begegnungscafé, so betont sie, fördert das Erlernen der deutschen Sprache. Es hilft, Vorurteile abzubauen. Es bricht das Eis und ebnet erste Kontakte. „Meine Hoffnung ist, dass mehr Einheimische kommen. Es geht um das Kennenlernen. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen“, sagt Mitorganisator Mahdi Faour. Seit August 2017 ist der muslimische Syrer im Awo-Asylbewerberheim Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda Sozialarbeiter. Er engagiert sich rege im Bürgerbündnis Hoyerswerda hilft mit Herz.

Mittwoch moderiert er das Begegnungscafé. Mit den beiden Kindern Ahmad und Kamar eröffnet er das Programm. Er wünscht sich noch mehr Interessierte aus Hoyerswerda und dem Umland. Denn die Flüchtlinge, so verdeutlicht er, wollen und brauchen mehr Kontakte. Die nächsten Termine für das Begegnungscafé sind am 14. März um 15.30 Uhr in der KulturFabrik und am 14. April um 15.30 Uhr in Jugendclubhaus „Ossi“. Ein besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr das Interkulturelle Kinder-, Jugend- und Familienfest mit Tag der offenen Tür im Jugendclubhaus „Ossi“ am 9. Juni. Langfristig bereiten ihn das Bürgerbündnis, die Initiative „samo.fa“ und ihre Partner zusammen vor. „Es ist unser Beitrag zum Jubiläum 750 Jahre Hoyerswerda“, unterstreicht Cindy Paulick. „Auch dieser Termin dient zum Kennenlernen.“ Gamela Ebey Omar, ihr Mann Mustafa und die Kinder kommen sicher gern.

