Kengeter in der Klemme Das Amtsgericht Frankfurt lehnt einen Deal ab – jetzt entscheidet der Aufsichtsrat über den Chef der Deutschen Börse.

Die Deutsche Börse ist mit ihrem Angebot eines Vergleichs im Zusammenhang mit dem möglichen Verstoß gegen das Insiderhandelsverbot durch ihren Vorstandschef Carsten Kengeter gescheitert. Das Amtsgericht Frankfurt lehnt eine Verständigung ab und hat das Verfahren an die Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen zurückgegeben. Eine vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen Kengeter und die Deutsche Börse ist damit vom Tisch, hieß es am Dienstag bei der Ermittlungsbehörde. Damit wird die Lage für den Manager immer kritischer. Kengeters Vertrag läuft noch bis Ende März nächsten Jahres. Der Aufsichtsrat hat ihn bislang wegen der Ermittlungen nicht verlängert.

Nach Informationen dieser Zeitung kommt das Kontrollgremium nun an diesem Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Ein Sprecher der Börse wollte den Termin nicht bestätigen: „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Terminen und Inhalten von Aufsichtsratssitzungen.“ Eine Tagesordnung für den kurzfristig anberaumten Termin gibt es dem Vernehmen nach noch nicht. Es liege jedoch nahe, dass es um den gescheiterten Deal mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft geht. Personalfragen stünden aber nicht auf der Tagesordnung, hieß es aus Aufsichtsratskreisen.

Kengeter hatte im Dezember 2015 aufgrund eines speziell für ihn entwickelten Programms Aktien der Deutschen Börse für 4,5 Millionen Euro gekauft. Das Unternehmen verdoppelte diese Summe mit weiteren Aktien. Zwei Monate danach im Februar 2016 gab die Börse die Fusionspläne bekannt. Die Staatsanwaltschaft freilich vermutet, dass Kengeter bereits vor dem Aktienkauf im Sommer oder Herbst 2015 mit der LSE über eine Fusion gesprochen hatte. Damit hätte er mit dem Aktienkauf gegen das Insiderhandelsverbot verstoßen. Der seit Frühsommer 2015 amtierende ehemalige Investmentbanker weist die Vorwürfe zurück. Insiderverstöße können mit einer Haft von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe belegt werden.

Die Deutsche Börse hatte angeboten, zur Beilegung des Streits – allerdings ohne Schuldanerkennung – ein Bußgeld von 10,5 Millionen Euro zu zahlen. Kengeter selbst wollte 500 000 Euro aus eigener Tasche an die Staatskasse überweisen. Jetzt ist wieder völlig offen, wie es in der Sache weitergeht. Nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Börse könnte das Verfahren eingestellt werden, aber auch eine Anklage gegen Kengeter sei möglich. Wann die Ermittlungsbehörden eine Entscheidung treffen, ist derzeit nicht absehbar. Sicher scheint, dass es kaum noch in diesem Jahr passieren wird. Möglicherweise wird die Staatsanwaltschaft weitere Beweismittel sichern und Zeugen hören, eventuell auch bei der Londoner Börse, heißt es in Frankfurt.

Nach dem Ende des Verfahrens wollen zudem die Finanzaufsicht BaFin und die hessische Börsenaufsicht sich der Sache ebenfalls annehmen und die Zuverlässigkeit und Eignung von Kengeter für die Aufgabe als Vorstandschef überprüfen. Dies dürfte sich dann bis weit ins kommende Jahr hinziehen. Dem Vernehmen nach hat die BaFin in einer Stellungnahme einen Vergleich abgelehnt. Eine Zuverlässigkeitsprüfung schreiben unter anderem das Gesetz über das Kreditwesen und das Aufsichtsgesetz über Zahlungsdienste vor. Im Zweifelsfall kann die BaFin die Erlaubnis zur Leitung des jeweiligen Unternehmens wieder entziehen. Für die Prüfung müssen übliche Unterlagen wie ein Lebenslauf, ein Führungszeugnis und die Darstellung des beruflichen Werdegangs vorgelegt werden. Zudem wird auch Auskunft über etwaige Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren verlangt.

Kengeter ist in Frankfurter Finanzkreisen nicht unumstritten. Mit der geplanten Fusion wollte er den Sitz der neuen Obergesellschaft nach London verlegen, was am Main für erheblichen Unmut gesorgt hatte. Der 50jährige hatte behauptet, ohne die Fusion würde die Deutsche Börse im weltweiten Wettbewerb immer weiter zurückfallen. Als die Fusion dann gescheitert war, sagte er auf einmal, die Deutsche Börse sei auch allein sehr gut aufgestellt und könne international eine wichtige Rolle spielen. Tatsächlich ist der Kurs der Deutsche-Börse-Aktie in den letzten Monaten deutlich gestiegen.

