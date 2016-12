„Kempenjule“ wartet auf Kuss Einer mittelsächsischen Sage nach wurde die Ritterstochter in eine Schlange verzaubert. Eine Sagensammlung ist in Arbeit.

Junge Männer im heiratsfähigen Alter sollten sich schon jetzt kräftig stärken und allen Mut für die Silvesternacht sammeln – denn in der Ruine der Burg Kempe bei Mahlitzsch wartet die „Kempenjule“ noch immer auf den erlösenden Kuss. Zumindest, wenn man der gleichnamigen Sage glaubt. Sie erinnert ein bisschen an das Märchen von Dornröschen: Ein reicher Ritter – Jules Vater – verweigert einer Zigeunerin und ihren Kindern Almosen. Die Zigeunerin verwandelt die wunderschöne Jule in eine hässliche Schlange. Wenn der wackere Jüngling der Schlange genau um Mitternacht begegnet, sich ihr furchtlos nähert und sie küsst, kann die Ritterstochter erlöst werden. Bislang sei das nicht gelungen. So steht es auf Text-Tafeln, die an der Ruine angebrachte sind.

Die „Kempenjule“ ist nur eine von zahlreichen Sagen mit Schauplatz in Mittelsachsen. Derzeit werden sie gesammelt und sollen als neues Werbematerial für den Landkreis dienen. Die Sagensammlung ist laut Kreissprecher André Kaiser ein aus dem Kulturlandschaftsprojekt Mittelsachsen abgeleitetes Schlüsselprojekt mit dem Arbeitstitel: „Sagenhaftes Mittelsachsen – Identität gemeinsam lebendig erschließen“.

Das Projekt werde durch den Freistaat Sachsen im Rahmen des Programm „FR-Regio“ gefördert, erklärte Kaiser auf DA-Nachfrage. Es diene der Herausbildung eines Heimat- und Regionalbewusstseins. „Dafür sollen verschiedene Akteure aus allen Teilregionen des Landkreises Mittelsachsen gezielt eingebunden werden“, sagt er. Mehr möchte André Kaiser aber noch nicht verraten. „Das Projekt ist nicht ganz abgeschlossen, es wird aber zu gegebener Zeit öffentlich vorgestellt“, sagte er.

