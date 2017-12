Kemnitzerin durchschaut Enkeltrick

13 neue Polizeiwagen für die Oberlausitz

Görlitz. Die Polizeidirektion Görlitz hat 13 interaktive Funkstreifenwagen erhalten. Die zwölf VW Passat Variant und ein Mercedes Vito werden ab sofort in den sechs Polizeirevieren der Landkreise Bautzen und Görlitz sowie in der Verkehrspolizeiinspektion eingesetzt. Damit geht auch eine qualitative Fortentwicklung des Arbeitsplatzes der Beamten einher. Ziel ist es, dass sie in der Oberlausitz so oft und so lange wie möglich präsent sind. Um dafür bestmöglich ausgerüstet zu sein, bedarf es einer Vielzahl moderner, dienstlicher Ausrüstung: von der Verkehrssicherungsausstattung über ein mobiles Büro, den Stopp-Sticks zum Anhalten flüchtender Fahrzeuge sowie ein kriminaltechnisches Besteck bis hin zur zusätzlichen Körperschutzausstattung der Beamten. Für all das war der Laderaum des bisher verwendeten Streifenwagens vom Typ VW Golf Variant etwas eng bemessen.

Zudem verfügt der in Dienst gestellte Mercedes Vito bei der Verkehrspolizeiinspektion in Bautzen über eine fluoreszierende Folierung, um besonders bei nächtlichen Einsätzen in den Landkreisen Bautzen sowie Görlitz und auf der A4 besser wahrgenommen zu werden. So lassen sich Gefahrensituationen oder gar Unfälle reduzieren.

Die Dieselfahrzeuge verfügen über handelsübliche, ausreichend leistungsstarke Motorisierungen, die interaktive Funktechnik sowie eine auf die Bedürfnisse der Beamten zugeschnittene Innenausstattung. In der sogenannten Lichtbrücke auf dem Dach der Streifenwagen sind blaue Zusatzblitzlichter nach vorn und orangefarbenes LED-Warnlicht nach hinten eingebaut, damit die Fahrzeuge im Einsatz besser wahrgenommen werden können.