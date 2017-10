Kemnitzer Oktoberfest endet mit Familientag Nach tollen Konzerten wird es am Sonntag im und am großen Kemnitzer Festzelt ruhiger. Familien und Sportfreunde kommen auf ihre Kosten. Wer es lieber rockig oder kriminalistisch will, muss für einen Tipp einfach hier nachschauen: www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Rolf Ullmann

Am Sonntag endet das Kemnitzer Oktoberfest mit einem großen Familiennachmittag, der schon am Vormittag, 11 Uhr, beginnt. Im beheizten Festzelt und auf dem Festgelände haben dann Kindertobeland, Spielmobil und Bastelstraße geöffnet, die Schausteller setzen ihre Fahrgeschäfte in Bewegung. Im Festzelt gibt es deftigen Mittagstisch. Ab 13 Uhr findet ein Adlerschießen statt, die Handballer des HV Eibau, des OHC Bernstadt und des TBSV Neugersdorf, kämpfen – ganz wie früher – auf dem Großfeld im Freien um den Pokal.

zur Startseite