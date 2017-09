Kemnitzer Kaiser-Karten fast weg Das Oktoberfest Kemnitz ist gefragt. Wo es mit etwas Glück noch Tickets gibt, wenn man „Santa Maria“ live hören will.

Roland Kaiser im Konzert © kairospress

Nicht nur in Dresden ist Roland Kaiser gefragt, auch für sein Konzert in Kemnitz am 7. Oktober sind nahezu alle der rund 4 000 Karten verkauft. Im Onlineverkauf ist nichts mehr zu bekommen, informiert Organisator Thomas Kneschke vom Verein Kemnitzer Fördergemeinschaft. Auch bei den meisten Vorverkaufsstellen ist nichts mehr zu holen. „Die letzten Karten gingen vor drei Tagen raus“, sagt Sven Schönfelder vom Einkaufsmarkt Gener in Görlitz. „Die Karten für Roland Kaiser liefen dieses Jahr sehr gut“, erzählt er. Ein paar Restkarten hatte zumindest am Donnerstag noch der Lebensmittelmarkt Peschel in Kemnitz. Das Oktoberfest findet vom 28. September bis 8. Oktober statt.

Für die vier Kaisermania-Konzerte 2018 in Dresden gingen die Karten am Montag vergangener Woche sogar innerhalb von anderthalb Stunden weg. (SZ)

