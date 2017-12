Keltischer Zauber in Radebergs Stadtkirche An diesem Sonnabend ist in Radeberg ein ungewöhnliches Konzert zu erleben. Mit viel Licht.

© Thorsten Eckert

Radeberg. Er ist ja bekanntlich immer für musikalische Überraschungen gut. Radebergs Kantor Rainer Fritzsch. Und an diesem Wochenende wird er mal wieder überraschen! Im Rahmen des Radeberger Weihnachtsmarkts – der ja vor der Stadtkirche aufgebaut ist – lädt der Kantor zu einer keltischen Messe in die Kirche ein. Am Sonnabend um 17 Uhr – „und wir werden dann auch in Sachen Licht eine Menge zu bieten haben“, freut sich Rainer Fritzsch. Nicht ohne Grund ist das Konzert mit „Das Licht in unseren Herzen“ überschrieben.

Und so werden Scheinwerfer und zahlreiche Kerzen die Stadtkirche dann in einen ganz besonderen Zauber tauchen; „und dazu diese wunderbare Musik“. Eine keltische Harfe und auch die typische Flöte werden dann für schottisches und irisches Flair sorgen; dazu geistliche Texte aus Schottland und Irland. Die Radeberger Jugendkantorei wird singen. „Und es wird ein wunderbar stilles, berührendes Erlebnis werden“, kommt der Kantor schon vorab ein wenig ins Schwärmen. „Es lohnt sich also in jedem Fall, sich diese gute Stunde Zeit zu nehmen“, hofft Rainer Fritzsch auf reichlich Besucher.

Wie auch am Sonntagnachmittag, wenn ebenfalls ab 17 Uhr dann zum traditionellen Weihnachtsliedersingen in die Stadtkirche eingeladen wird. Dann werden die 50 Kinder der Kurrende gemeinsam mit der Erwachsenen-Kantorei bekannte und weniger bekannte weihnachtliche Lieder präsentieren. Und natürlich sind die Besucher eingeladen, mitzusingen. Der Eintritt zu beiden Konzerten in der Stadtkirche ist frei. Spenden sind aber willkommen, heißt es dazu.

„Das Licht in unseren Herzen“, eine keltische Messe, am Sonnabend um 17 Uhr, am Sonntag ab 17 Uhr Weihnachtsliedersingen in der Stadtkirche.

