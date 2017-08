Kelly Family bei den Filmnächten

Patricia, Kathy, Angelo, Jimmy, Joey und John sind The Kelly Family. © The Kelly Family

Da muss sich Roland Kaiser aber warm anziehen im nächsten Sommer, denn in der kommenden Saison bekommt er richtige Konkurrenz bei den Filmnächten - die legendäre und mittlerweile ziemlich erwachsene Kelly Family bringt ihre Liebe dem Publikum in Dresden. „We got Love“ heißt die Tour und am 27. Juli 2018 gastieren die einstigen Kinderstars am Elbufer in Dresden.

Insgesamt gebe es vier Zusatzkonzerte zur Tour, meldete der Veranstalter Semmel Concerts:

30.01.2018, Magdeburg, GETEC-Arena

25.02.2018, Hamburg, Barclaycard Arena

27.07.2018, Dresden, Filmnächte am Elbufer

17.08.2018, Coburg, Schlossplatz Coburg

Diesen Mai startete die Formation in Dortmund ihr Comeback und für die anstehende Tour seien laut Semmel Concerts bereits über 150 000 Karten verkauft. Zur Reunion der Kultband zählen Patricia, Kathy, Angelo, Jimmy, Joey und John. (szo)

