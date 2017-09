Kellerduell in Coswig: Gastgeber brauchen Sieg Der Vorletzte erwartet Schlusslicht Frankenberg. FV Gröditz empfängt Bannewitz, Weinböhla gastiert in Sebnitz.

Coswig. Für Aufsteiger Barkas Frankenberg gab es bisher in der Fußball-Landesklasse Mitte nichts zu holen. Drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 4:16 stehen zu Buche. Am Samstag gastiert das Schlusslicht ab 15 Uhr beim Coswiger FV, Tabellenvorletzter und ebenfalls noch ohne einen Zähler auf dem Konto. Allerdings hat der CFV erst zwei Partien absolviert.

Der FV Gröditz (12.) erwartet zur gleichen Zeit den Tabellennachbarn SV Bannewitz. Beide Teams verweisen auf zwei Niederlagen und einen Sieg, die Gäste aber auf die etwas bessere Tordifferenz. Selbstvertrauen holten sich die Bannewitzer am Sonntag im Pokal, als nach Elfmeterschießen die SG Striesen eliminiert wurde. Torhüter Patrick Richter (kam aus Bischofswerda) hielt dabei alle drei Elfmeter der Dresdner.

„Wir können aber mehr als wir bisher gezeigt haben“, sagt Gäste-Trainer Jens Hieckmann. „Wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Ich persönlich freue mich auf Stefan Minge, der ja auch schon für Bannewitz aktiv war. Mich spornen solche Duelle gegen ehemalige Spieler immer an, ich hoffe, meine Jungs auch.“

Eine schwierige Aufgabe steht für TuS Weinböhla (7.) an. Der Aufsteiger gastiert im Sebnitzer Waldstadion. Die Gastgeber, 2016 Meister und in der Vorsaison Dritter, stehen nach zwei Auswärtsniederlagen schon etwas unter Druck. Der aktuelle Tabellenzehnte wird von Trainer Uwe Rahle trainiert, der die Weinböhlaer bei deren 1:1 in Possendorf beobachtet hat. „TuS hat mir im Vorwärtsgang gut gefallen. Schnell, zielstrebig und im Aufbauspiel war viel Bewegung drin.“ (js)

