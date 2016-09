Kellerbrand: Sechs Personen im Krankenhaus 70 Einsatzkräfte und drei Löschzüge eilen in Coswiger Neubaugebiet. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Bewohner oberer Etagen müssen mithilfe des Feuerwehrkranes gerettet werden. © Stephan Hönigschmid

Im Coswiger Plattenbaugebiet an der Dresdner Straße hat es am Montagabend gebrannt. 70 Einsatzkräfte und drei Löschzüge der Feuerwehren Radebeul, Coswig und Weinböhla rückten gegen 19.30 Uhr aus, um einen Kellerbrand in einem Hauseingang eines fünfstöckigen Gebäudes in der Straße Am Mittelfeld zu löschen. Vier Kinder und zwei Erwachsene wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser in Dresden, Meißen und Radebeul gebracht, teilte die Feuerwehr mit.

„Als wir am Einsatzort eintrafen, befanden sich viele Menschen noch in den Häusern. Etwa 30 Wohnungen waren im Haus mit dem brennenden Keller sowie in den angrenzenden Eingängen betroffen“, sagte Jens Ruppert von der Coswiger Feuerwehr. Das Gefährliche an der Situation seien neben dem Feuer an sich vor allem die giftigen, kohlenmonoxidhaltigen Gase gewesen, die sich in Windeseile durch die Lüftungsschächte im ganzen Haus und in der Umgebung verteilt hätten, erklärte Ruppert.

Nachdem sich die Feuerwehrleute einen ersten Überblick verschafft hatten, begannen sie kurz nach 20 Uhr mit der Evakuierung. Dabei konnten einige Menschen ihre Wohnung nicht mehr durch das Treppenhaus verlassen, sondern mussten mit einem Feuerwehrkran gerettet werden, der an ihrem Balkon andockte. Panik kam trotzdem nicht auf. Ein Familienvater, der auf diese Weise mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern gerettet worden war, sagte: „Wir haben gerade Sachsenspiegel geguckt, als wir den Rauch zum ersten Mal bemerkt haben. Zum Glück war es bei uns im fünften Stock noch nicht so schlimm. Wir haben alle gemeinsam im Wohnzimmer gewartet, bis die Feuerwehr am Balkon erschienen ist.“

Obwohl die Situation noch entspannt war, musste es trotzdem schnell gehen, was unter anderem daran erkennbar war, dass der gerettete Mann nach Verlassen des Feuerwehrkrans um 20.28 Uhr bei kühlen, abendlichen Temperaturen nur mit kurzen Hosen im Freien stand. Seine Tochter hatte sogar nicht einmal Schuhe an.

Je weiter sich der Uhrzeiger 21 Uhr näherte, desto klarer wurde, dass alles unter Kontrolle ist. Die ersten Feuerwehrfahrzeuge verließen den Einsatzort und die Bewohner warteten auf die Rückkehr in ihre Wohnungen. „Zuvor messen wir, ob noch eine gesundheitliche Gefahr durch den Rauch droht. Ist das nicht der Fall, dürfen die Menschen zurück. Ansonsten werden sie in Pensionen oder bei Verwandten untergebracht“, so Ruppert. Wie es zu dem Kellerbrand kommen konnte, ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

