Kellerbrand in Schmölln Insgesamt 32 Feuerwehrleute rückten am Mittwochnachmittag an die Straße „Am Schwarzwasser“ aus.

Feuerwehrleute rückten am Mittwochnachmittag an die Straße „Am Schwarzwasser“ in Schmölln aus. © Rocci Klein

Zu einem Kellerbrand wurden die Feuerwehren aus Schmölln, Putzkau, Bischofswerda, Demitz-Thumitz, Medewitz und Neukirch am Mittwochnachmittag gerufen. An der Straße „Am Schwarzwasser“ in Schmölln war ersten Informationen nach eine Ofenverkleidung in Brand geraten. Die insgesamt 32 Kameraden brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und lüfteten das Gebäude. Verletzt wurde niemand. (rk)

