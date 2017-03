Kellerbrand in Mehrfamilienhaus In der Johannisstraße in Freital brach am Freitagmorgen ein Feuer in einem Keller aus. Dadurch fiel der Strom im gesamten Haus aus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dunkle Rauchschwaden traten aus dem Keller aus. © Roland Halkasch Dunkle Rauchschwaden traten aus dem Keller aus.

Das Feuer zerstörte die Kellerbox.

In der Johannisstraße in Freital wurde die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Kellerbrand gerufen. Gegen 9 Uhr drang aus einem Mehrfamilienhaus dunkler Rauch aus dem Keller. Die Kameraden konnten die brennende Kellerbox zügig löschen. Bewohner wurden nicht verletzt, allerdings wurde durch das Feuer der Stromanschluss des Hauses beschädigt. Der Brandursachenermittler hat seine Arbeit aufgenommen. Es war offenbar nicht der erste Brand in diesem Wohnhaus. (szo)

zur Startseite