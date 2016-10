Kellerbrand in der Kita Kurz nach 17 Uhr rückten alle Ortsfeuerwehren aus. In der Villa Kunterbunt brennt es. Vier Personen werden vermisst.

Die Feuerwehrleute in Hartha wurden am Mittwoch gegen 17 Uhr alarmiert. Angenommen wurde, dass es im Keller der Villa Kunterbunt brennt. 30 Kameraden waren im Einsatz. © André Braun

Aus dem Keller der Villa Kunterbunt steigen dichte Nebenwolken. Die Feuerwehrmänner der Ortswehren werden kurz nach 17 Uhr alarmiert. Im Keller der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt brennt es. Es werden vier Personen vermisst.

Als die 30 Feuerwehrleute anrücken, wissen sie noch nicht, dass es sich um eine Übung handelt. Auch als ihnen das bewusst wird, handeln sie zügig und zeigen vollen Einsatz. Zuerst wird das Wasser aus dem Löschgruppenfahrzeug für die Brandbekämpfung genommen. Zwei Atemschutzgeräteträger haben sich fertig gemacht, um nach einer Person und dem Brandherd im Keller zu suchen. Der Hausmeister soll sich dort befinden, weil er nach dem Rechten sehen wollte. „Es gab eine Durchzündung und anschließend eine Explosion. Der Qualm zog bis unters Dach“, erzählt Kevin Grigat. Er ist bei der Jugendfeuerwehr und hat den Hausmeister gemimt. Das Szenario hat sich Wehrleiter René Greif ausgedacht. Er beobachtet die Übung und schreibt Zeiten und Hinweise auf, die er nach der Übung den Gruppenführern geben will.

Der stellvertretende Wehrleiter Mike Wagner leitet den Einsatz. Er lässt zwei Wasserstrecken bis zum Löschteich auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke legen. Als das Wasser des Gruppenlöschfahrzeuges nicht mehr reicht, wird das Wasser aus dem 4 000 Liter fassenden Tanklöschfahrzeug genommen. „Es hat sich auch hier wieder einmal bewährt, dass wir ein Fahrzeug mit einem solch großen Fassungsvermögen haben“, sagte der Wehrleiter. Der Löscheinsatz erfolgt vom Gelände der Firma Estler Straßen- und Tiefbau aus. Auf der anderen Seite muss eine Person, die auf dem Balkon geflüchtet ist, mithilfe von tragbaren Leitern gerettet werden. Eine weitere Person liegt bewusstlos im Sanitärraum und eine weitere ist unter das Dach geflüchtet. Alle können gerettet werden.

„Ziel der Übung ist es, herauszufinden, wie viel Feuerwehrleute um diese Zeit zur Verfügung stehen, und wie viele davon Atemschutzträger sind und es wird das Zusammenspiel der Ortswehren geprobt“, so René Greif. Außerdem soll geprüft werden, wie viel Löschwasser zur Verfügung steht. Denn kommt der sogenannte Monitor zum Einsatz, bei dem es sich um ein Strahlrohr auf dem Dach des Tanklöschfahrzeuges handelt, werden 1 200 Liter Wasser in der Minute benötigt. Der Teich ist nicht mehr dicht. Außerdem liegen Nadeln und Laub der umliegenden Bäume im Wasser. „Hier muss es künftig noch einige Veränderungen geben. Gut, dass der Teich von einem Brunnen gespeist wird, auf dem wir auch Zugriff haben“, so der Wehrleiter.

