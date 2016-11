Keller wird ausgegraben und verfüllt Eine Plane auf dem Grundstück verrät, dass die Bauarbeiten weitergehen.

Unter dieser Plane wird geschachtet. © Klaus-Dieter Brühl

Es tut sich was am Problemgrundstück Wieckhorst in der Meißner Straße. Eine Plane zeigt seit Donnerstag Arbeiten auf dem Abrissgrundstück an. Hier wird derzeit nach SZ-Informationen der Gewölbekeller freigelegt und dokumentiert. Danach muss die Baugrube aber als Auflage des Landratsamtes wieder verfüllt werden. Unter Denkmalschutz steht das Grundstück aber nicht. Es soll nach Auskunft von Bauherr Andreas Wieckhorst künftig wieder bebaut werden – von ihm selber.

