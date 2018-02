Keller-Museum ist ausgeräumt

Das Museum zu Ehren von Friedrich Gottlob Keller in seinem früheren Wohn- und Arbeitsort Krippen existiert nicht mehr. Die Stadt Bad Schandau hat die Exponate aus dem Privathaus entfernt. Der Besitzer hat mit den Räumen andere Pläne. Ein Teil der Ausstellungstücke wird demnächst als Sonderschau im Museum in Sebnitz gezeigt. Der Rest ist eingelagert. Keller ist einer der wichtigsten Erfinder für die industrielle Herstellung von Papier. Die Stadt plant, an einer anderen Stelle wieder alle Exponate zu zeigen. Wo das sein wird, steht aber noch nicht fest. (SZ/gk)

