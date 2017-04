Keller, Autos, Wohnungen Sieben Anklagen und immer wieder Einbruch. Andrej K. hat in seinem Prozess die meisten Vorwürfe eingeräumt.

© Fabian Schröder

Laut Anklage ist seine Drogensucht die Motivation für die meist nächtlichen Beutezüge, oft durch das Viertel, in dem der 29-Jährige damals wohnte – die Dresdner Südvorstadt. Andrej K. ist wiederholt in Mehrfamilienhäuser eingedrungen, wo er in Keller und auch in Wohnungen eingebrochen ist. Am Montag stand der gebürtige Kasache mit deutschem Pass vor dem Amtsgericht Dresden. Staatsanwalt Rainer Garrelts hat sieben Anklagen verlesen – knapp 30 Tatvorwürfe aus den Jahren 2013 bis 2016: Vor allem Einbruchdiebstähle, aber auch Hehlerei und Betrug wurden dem Angeklagten vorgeworfen.

Bemerkenswert ist, was manche Menschen in ihren Kellern aufbewahrt haben müssen: Münz- und Briefmarkensammlungen etwa, auch vierstellige Euro-Beträge soll K. in einer Kellerbox erbeutet haben. Er drang auch in Wohnungen, Firmen und Autos ein, wo er sich bediente. Aus einem Küchenstudio in der Radeburger Straße soll er Schlüssel gestohlen haben, sodass die komplette Schließanlage ausgetauscht werden musste – dabei entstand ein Schaden von mehr als 12 000 Euro.

Andrej K. sagte, er lebe seit 2001 in Deutschland, sei seit Jahren von Crystal abhängig. Der Mann ist vielfach vorbestraft – und sitzt seit Oktober 2016 in Untersuchungshaft. Er hat die meisten Vorwürfe eingeräumt, allerdings einige Taten, bei denen Schlüssel im Spiel waren, die bei ihm gefunden wurden, nicht. Diese stellte das Schöffengericht ein.

Andrej K. wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Staatsanwalt Garrelts hatte dreieinhalb Jahre, Verteidiger Peter Hollstein lediglich zwei Jahre Haft gefordert. Problematisch für K. ist, dass ihm auch noch eine offene Strafe von weiteren acht Monaten droht.

zur Startseite