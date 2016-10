Keksduft überm Firmentreffen Mellinia produziert 5 000 Tonnen Gebäck pro Jahr im Rödertal. Und in die Schücohallen sollen immer mehr Firmen ziehen.

Viele leckere Kekse kommen aus dem Rödertal. © Matthias Schumann

Keksduft lag in diesem Jahr über dem Firmeninfotreffen im Oberen Rödertal. Über 70 Unternehmer folgten dazu jetzt der Einladung der Stadtverwaltung Großröhrsdorf und der Gemeindeverwaltung Bretnig. Gastgeber war die Confiserie Mellinia im Großröhrsdorfer Gewerbegebiet Nord, früher bekannt als Freudenberg Dauerbackwaren. Ende 2012 übernahm Andreas Coppenrath die insolvente Fabrik. Unter Confiserie Mellinia firmiert das Unternehmen heute. Freudenberg als Markenname für Gebäcksorten habe leider nicht den erhofften Bekanntheitsgrad gehabt. Die Rezepturen leben weiter, leicht überarbeitet, versichert der Chef. So kommen die Großröhrsdorfer Spezialitäten jetzt unter der Marke Coppenrath in die Geschäfte. Andreas Coppenrath führt das Unternehmen bereits in sechster Generation. 1925 wurde es als Landbäckerei gegründet.

Seit drei Jahren kommen auch Nasch- waren der Edelmarke Lembecke aus Großröhrsdorf: „Das ist hochfeine Confiserie“, erklärt Coppenrath. Hierfür werden die Mandeln selbst geröstet, die Schokolade gemischt, Pistazien und Nüsse von den Mitarbeitern von Hand aufgelegt. Auch zuckerfreie, glutenfreie und neuerdings auch vegane Produkte führt das Unternehmen im Sortiment. Mellinia zielt nicht auf Masse ab, sondern produziert kleinere Mengen in hoher Qualität für Nischenmärkte.

Bürgermeisterin Kerstin Ternes ist froh über die Standortentscheidung von Andreas Coppenrath für Großröhrsdorf: „Durch viel Kreativität, neue Ideen und neue Produkte verlief die Unternehmensentwicklung erfolgreich“, schätzte sie ein. So konnte Großröhrsdorf als Standort für die Keksbäckerei erhalten werden, die nun aus dem Rödertal in alle Welt verkauft würden.

Onlinehändler baut

Die Rathauschefin informierte auch über den aktuellen Stand zur wirtschaftlichen Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft. Sowohl in Großröhrsdorf als auch in Bretnig-Hauswalde hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten Unternehmen angesiedelt oder erweitert. So entsteht ein neues Firmengelände an der Ecke Pulsnitzer/Bretniger Straße. Dort baut jetzt der Onlinehändler für Anglerbedarf Angelsport Berger. Auf dem Gelände entsteht derzeit eine 500-Quadratmeterhalle mit Büro. Die Fläche zwischen ONI-Rhytemper und Ravi hat die Stadt für die Erweiterung der Firma ONI verkauft. In Bretnig-Hauswalde wurde eine kleinere Fläche an einen Einzelunternehmer verkauft. Leider konnte das aus der Forschung gegründete Unternehmen Clean Diesel Ceramics, ein Hersteller von Abgasfiltern für Dieselfahrzeuge, seine geplanten Absätze nicht realisieren und musste Insolvenz anmelden. „Die Einstellung der Produktion bedauern wir sehr, hoffen jedoch als Stadt auf eine zügige Verwertung der Immobilie, um industriellen Leerstand zu vermeiden.“ so die Bürgermeisterin. Positiv entwickelt habe sich die Nutzung der Schücohallen. Mittlerweile sei ein Großteil der Fläche vermietet bzw. stehe kurz davor Neben dem Inhaber MB Portatec, Hersteller von Portalfräsmaschinen, baut hier die Bosch-Tochter Pharmatec Anlagen für Arzneimittel. Die Firma Connova baut komplexe Leichtbausysteme. Zuletzt kündigte der Batteriehersteller Skeleton seinen Einzug an. (ak/SZ/ha)

zur Startseite