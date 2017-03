Keiner will sich mehr die Hände schmutzig machen 900 Besucher kamen am Wochenende zur Ausbildungsbörse „Radebeul jobbt“. Nicht alle Berufe waren gefragt.

So wird’s gemacht: Linda Sturm, Auszubildende im dritten Lehrjahr in der Apogepha GmbH in Dresden, erklärt Anton Karl Protze (l.) und Tim Ruhl (r.) das Füllen von Kapseln mit Arznei.

Wenn sonnabends rund um das berufliche Schulzentrum in der Radebeuler Straße des Friedens kaum noch ein Parkplatz zu finden ist, bedeutet dies jedes Jahr im März, dass wieder Zeit für die Ausbildungs- und Beschäftigungsbörse ist. Wie in den Vorjahren strömten die Besucher auch zur 5. Auflage von „Radebeul jobbt“ reichlich herbei. 900 Menschen, und damit genauso viele wie 2016, nutzten die Gelegenheit, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren. 74 Firmen präsentierten ihr Angebot.

„Wir haben ja noch drei Jahre Zeit, aber trotzdem möchten wir uns schon mal einen Überblick verschaffen, welche Berufe es gibt“, sagte der 13-jährige Anton-Karl-Protze, der mit seinem gleichaltrigen Kumpel Tim Ruhl und seinen Eltern durch die verschiedenen Räume der Berufsschule zog. Interessant fanden die beiden unter anderem den Stand des Dresdner Arzneimittelproduzenten Apogepha, weil es dort nicht nur Flyer gab, sondern Pharmakanten anschaulich zeigten, was die Firma so macht.

Als die Jungs dort eintrafen, nahm sich Azubi Linda Sturm viel Zeit, um sie in die Geheimnisse der Tablettenproduktion einzuweihen. „Mit einer Kapselfüllmaschine fülle ich hier Stärke in die Kapseln ab“, erklärte die 21-Jährige, die sich aktuell im dritten Lehrjahr befindet. In den Fabriken sei der Vorgang zwar automatisiert, aber um das Prinzip zu veranschaulichen, habe man den Abfüllprozess im Labormaßstab nachgebildet, so Sturm. Ruhig und entspannt ließen die Schüler die Eindrücke auf sich wirken. Gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in dem Bereich mal zu arbeiten, sagte Tim Ruhl: „Ich habe noch keine Ahnung. Im Moment suche ich zunächst ein Schülerpraktikum.“

Anton-Karl Protze ergänzte: „Mir hat die Tablettenherstellung gut gefallen. Ich war erstaunt, wie einfach das geht. Aber ob ich mal in der Branche arbeiten will, weiß ich nicht, zumal wir ja erst ab nächstem Jahr Chemie haben.“

Zumindest wäre diese Wahl für den Siebentklässler lukrativ. Nach Angaben von Apogepha beginnen die Azubis im ersten Lehrjahr mit 800 Euro und überschreiten im dritten Jahr die Tausendergrenze. Allerdings scheint für viele Bewerber Geld nicht alles zu sein. So berichtet etwa der Radebeuler Druckmaschinenhersteller KBA, dass es trotz eines Einstiegssalärs von etwa 1 000 Euro schwierig ist, für bestimmte Berufe Azubis zu finden.

„Es möchte sich niemand mehr die Hände schmutzig machen. Aus diesem Grund gibt es zwar jede Menge Bewerber für den kaufmännischen Bereich, aber deutlich weniger für Berufe wie Zerspanungs- oder Industriemechaniker“, sagte KBA-Ausbildungsmeister Jens Mittwoch. Der Radebeuler Betrieb steht mit dieser Erfahrung nicht allein da. Vielmehr bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre.

„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der offenen Stellen weiter gestiegen. Durch die gute konjunkturelle Lage und den demografischen Wandel sind die Firmen nach wie vor auf der Suche nach Fachkräften“, sagte die Sprecherin der Arbeitsagentur im Landkreis Meißen, Berit Kasten, deren Haus zum zweiten Mal mit der Jobtour vor Ort war, die sich an Menschen wendet, die arbeitslos sind, oder sich umorientieren möchten.

Nach fünf Stunden war die Veranstaltung am Sonnabend Geschichte. Gabriele Bäßler von der Radebeuler Wirtschaftsförderung, die das Organisationsteam leitete, zog ein positives Fazit: „Die Aussteller sind zufrieden. Viele Schüler haben zugesagt, dass sie sich für eine Lehrstelle oder ein Praktikum bewerben werden“, sagte Bäßler, die zudem auf den Berufsinformationstag am 16. März im Gewerbegebiet Coswig/Radebeul hinwies: „Dort werden ebenfalls zwölf Unternehmen Schülern Rede und Antwort stehen.“

Weitere Infos unter www.bildungsmarkt-sachsen.de oder auf www.arbeitsagentur.de/riesa

