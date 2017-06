Keiner will Kiebitzer Mauer bauen Die Gemeinde muss in die Offensive gehen. In Kiebitz soll ein Hochwasserschaden in Ordnung gebracht werden.

Etwa 200 Meter der Stützmauer an der „Quere“ in Kiebitz sollen saniert werden. © Archiv: André Braun

Die Gemeinde steht unter Zeitdruck. Bis Ende des Jahres muss sie das Fördergeld zur Beseitigung der Hochwasserschäden abgerechnet haben. „Dieses kurze Stück Natursteinmauer in Ordnung zu bringen, ist sehr aufwendig. Wir hatten gehofft, dass die Arbeiten im Zuge des Straßenbaus der Kreisstraße erfolgen können“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). „Wir können nicht länger warten. Bis Ende 2017 sind die Maßnahmen aus dem Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung abzuschließen“, sagte Schilling.

Die Gemeinderäte beauftragten das Ingenieurbüro Klemm & Hensen mit der Planung und Betreuung des Vorhabens. „Die Ausschreibung blieb ohne Ergebnis. Es hat sich keine Firma gemeldet“, teilte der Bürgermeister zur Ratssitzung mit. Nun soll eine beschränkte Ausschreibung erfolgen. Das heißt, das Planungsbüro fragt in Firmen konkret an. „Sollte das Ergebnis im Kostenrahmen sein, werde ich wegen der Sommerpause des Rates wahrscheinlich eine Eilentscheidung treffen“, so der Bürgermeister.

Auch wenn der Bach, der durch Kiebitz fließt, „Kleine Jahna“ heißt, so hat er doch beim Junihochwasser 2013 große Schäden angerichtet. Die Stützmauer an der Straße „Die Quere“ ist sehr desolat. Sie soll bachabwärts auf einer Länge von 20 Metern erneuert werden. Der Schaden wurde im Maßnahmeplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden angezeigt. Damals ging die Gemeinde von Kosten in Höhe von etwas mehr als 40 000 Euro aus. Gebaut werden sollte eine Betonmauer mit L-Schalen.

Die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes forderte eine naturnahe Sanierung. Das heißt, es entsteht wieder eine Natursteinmauer. Dadurch erhöhten sich die Kosten. Die belaufen sich nun auf fast 91 000 Euro. „Die Erhöhung wurde dem Fördermittelgeber angezeigt. Wir gehen weiterhin von einer 100-prozentigen Förderung aus“, so Dirk Schilling.

