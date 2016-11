Keiner will diese Lärmschutzwand Während die Stadt von der Bahn so viel Lärmschutzwand wie möglich will, sieht das in Zschauitz ganz anders aus.

Der Stadtrat hat dem städtebaulichen Vertrag für ein neues, kleines Wohngebiet in Zschauitz zugestimmt. Nun kann es mit dem Genehmigungsverfahren losgehen. Ein Verfahren, indem letztlich erst geklärt werden muss, wo der neue Spielplatz hinkommt und wie viele Häuser am Ende so gebaut werden können. Zunächst wird Planer Volker Partzsch Unterlagen bei der Stadt einreichen, die öffentlich ausgelegt werden. Interessant ist, was nach den langen Diskussionen im Vorfeld bereits hinter den Kulissen gelaufen ist.

Die Stadt hat so zum Beispiel schon mal die Übernahme eines Grünwalls als Lärmschutz zur S 81 in Zschauitz abgelehnt, denn den müsste sie auf ihre Kosten pflegen. Auch eine mögliche Lärmschutzwand will die Stadt wegen der Kosten nicht in ihre Regie übernehmen. Eine der ersten Ideen war, im Lärmschutz-Fall, eine Wand aus Panzerglas. Nur, wenn die Stadt eine Lärmschutzwand nicht in ihre Regie übernimmt, müssten die Häuslebauer sie anteilig mit erwerben. Für Pflege und Unterhalt ist das kein praktikabler Weg.

Ob die Lärmprognosen überhaupt so eine Schutzmaßnahme erforderlich machen, wird alles noch ermittelt. Immerhin wohnen die anderen Zschauitzer auch nicht hinter einer Lärmschutzwand. Doch sollten die Werte Lärmschutz vorschreiben, plädieren die Initiatoren Jörg Heller, Wolfgang Bothur und Volker Partzsch daher für Lärmschutzfenster an den gegebenen Stellen.

