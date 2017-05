Keine Zukunft mehr für Paternoster Ein Gutachter legt für die Wiederinbetriebnahme in Görlitz hohe Hürden fest. In anderen deutschen Städten gelten diese aber nicht.

Der Paternoster im Rathaus ist seit 2010 außer Betrieb. © nikolai schmidt

Günter Friedrich versteht die Welt nicht mehr. „Warum darf der Paternoster im Görlitzer Rathaus wegen der Auflagen eines Gutachters nicht mehr fahren?“, fragt der umtriebige Stadtrat der Bürger für Görlitz. In Stuttgart gehe es schließlich auch. „Das ist doch ein Deutschland, da muss es doch einheitliche Regeln geben“, so Friedrich kürzlich im Technischen Ausschuss. „Nein, die gibt es leider nicht“, musste ihn Bürgermeister Michael Wieler daraufhin enttäuschen. Der Bund sei für den Betrieb von Paternostern zuständig – und wollte diese vor Jahren überall vom Netz nehmen. Nach Protesten wurde diese Regelung aufgeweicht – zugunsten einer Einzelfallprüfung. „Und die hat bei uns leider kein erfreuliches Ergebnis gebracht“, sagt Wieler. Die Stadt Stuttgart hingegen habe große Unterstützung durch die baden-württembergische Landesregierung erhalten: „Das sehe ich in Sachsen nicht.“

Gutachter in Görlitz war eine „CG Munich GmbH“ mit Sitz in Leipzig. „Das ist der frühere Tüv Süd“, weiß Wieler. Im Ergebnis dürfte die Stadt den Paternoster nach einer Reparatur und einer Nachrüstung von bestimmten Sicherheitsfunktionen wieder in Betrieb nehmen. Allerdings mit der Auflage, dass im Rathaus dauerhaft jemand an einem Bildschirm sitzen und den Betrieb des Paternosters überwachen müsste. Bei Störungen sollte diese Person sofort auf den roten Knopf drücken. „Eine solche Stelle können wir uns aber finanziell nicht leisten“, sagt Wieler. Zudem sei kein Mensch in der Lage, dauerhaft auf einen Bildschirm zu starren. „Jeder guckt doch mal weg“, sagt Wieler. Und wenn genau in diesem Moment etwas passiere, dann würde der Oberbürgermeister persönlich für alle Schäden haften. „Ich bin der Meinung, dass es nicht fair ist, von einer Person die Verantwortung zu fordern“, sagt Wieler.

Vom Freistaat Sachsen kann das Rathaus offenbar keine Hilfe erwarten. „Die Festsetzungen rechtlicher Regelungen zur Errichtung und zum Betrieb sind Sache des Bundes und liegen nicht in der Zuständigkeit von Länderbehörden“, sagt Holm Felber, Sprecher der Landesdirektion Sachsen. Länderbehörden müssen den Betrieb von einzelnen Paternostern auch nicht genehmigen, so Felber. Daran wolle sich seine Behörde halten: „Es gehört nicht zu den Gepflogenheiten der Landesdirektion Sachsen, willkürlich über die ihr zugewiesenen Zuständigkeiten hinaus tätig zu werden.“ Das Görlitzer Rathaus habe auch noch gar nicht um Hilfe gebeten: „In der Landesdirektion könnte für den Paternoster allenfalls das Referat ,Betriebssicherheit’ aus der Abteilung ,Arbeitsschutz’ zuständig sein. Dort ist eine Anfrage zur Wiederinbetriebnahme eines Paternosters vonseiten der Stadt Görlitz nicht bekannt.“

Ähnliches berichtet Martin Thronberens, Pressesprecher der Stadt Stuttgart: „Die Kollegen aus Görlitz sind bislang noch nicht an die Stuttgarter Fachabteilung herangetreten.“ Wieler hingegen hatte im Spätsommer vorigen Jahres erklärt, seine Verwaltung habe mehrfach mit Stuttgart telefoniert und nachgefragt, warum es dort geht. Damit steht Aussage gegen Aussage. Schwer zu sagen, wer recht hat. In Stuttgart gibt es laut Thronberens Sicherheitsklappen, die den Paternoster bei Bedarf automatisch zum Stillstand bringen können. Zudem ist im dortigen Rathaus während der Betriebszeiten des Paternosters Personal vor Ort, das unmittelbar auf Störungen reagieren kann. Dauerhaft auf einen Bildschirm starren muss aber niemand. Eine solche Auflage war nie ein Thema, erklärt Thronberens. Auch eine persönliche Haftung des Oberbürgermeisters nicht. Leider kann man die Länder nicht vergleichen, sagt Wieler resigniert: „Ich sehe für unseren Paternoster keinen Lösungsansatz.“ Friedrich versteht die Welt trotzdem nicht.

