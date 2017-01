Keine Zugausfälle mehr bei Regiobahn Mehr als die Hälfte der Bahnen hatte technische Probleme. Zwischen Dresden und Tharandt mussten zeitweise ausgeliehene Züge pendeln.

Das Unternehmen hat die Probleme an den Wagen behoben, sodass die Züge wieder planmäßig fahren. © Egbert Kamprath

Die Probleme der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) mit ihren Zügen auf der Strecke Freiberg–Freital–Dresden scheinen vorbei. „Die Situation bei der MRB hat sich entspannt, der Zugverkehr läuft wieder planmäßig“, sagte Christian Schlemper, Sprecher des zuständigen Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Seinen Angaben zufolge kommen zwar noch vereinzelt Ersatzzüge zum Einsatz. Die geforderten Sitzplatzkapazitäten könnten aber wieder angeboten werden. Die MRB leiht sich die Bahnen von anderen Verkehrsunternehmen in der Region aus. Um den Fahrplan zu halten, war der Konkurrent Deutsche Bahn in der Vorweihnachtszeit zum Teil eingesprungen. Um die Pendler und Ausflügler zumindest auf der Strecke Dresden–Tharandt zu entlasten, ließ der Konzern im Auftrag des VVO eine S-Bahn mehr pro Stunde fahren. Diese Regelung galt bis zum 23. Dezember. Seitdem fährt die MRB wieder komplett selbst. Betroffen von den Ausfällen waren in der Region die Strecken der Regionalbahn 30 und der Regionalexpress 3.

Die Mitteldeutsche Regiobahn hatte Anfang Dezember die Hälfte ihrer Elektrozüge Coradia Continental aus dem Verkehr gezogen. Zwei Drittel der Fahrzeuge hätten Mängel an den Laufflächen der Radsätze sowie Probleme mit den Türen, hieß es damals. Aus Vorsicht konnten 18 der 29 Triebzüge nicht fahren.

Die insgesamt 145 Millionen Euro teuren Züge sollten vom Hersteller Alstom geprüft und repariert werden. Die Tochter der französischen Transdev-Gruppe ist seit Jahren im Großraum Leipzig unterwegs und betreibt das Elektronetz Mittelsachsen seit Juni 2016. Vorgänger Deutsche Bahn hatte sich beim Verkehrsverbund Mittelsachsen nicht mehr beworben.

