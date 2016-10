Artikelempfehlung

Keine Züge zwischen Ebersbach und Zittau

Zugreisende zwischen Zittau, dem Oberland sowie Dresden müssen sich von Freitag bis Sonntag auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wie die Länderbahn mitteilt, kommt es deswegen auch zu veränderten Fahrzeiten. Demnach ist von Freitagabend, etwa 22.30 Uhr, bis Sonntag, etwa 3 Uhr, zwischen Ebersbach und Zittau sowie in den Abendstunden vereinzelt zwischen Dresden und Zittau Schienenersatzverkehr (SEV) sowie am Sonnabend, um 21.55Uhr, zwischen Zittau und Hrádek nad Nisou eingerichtet. Um allen Reisenden den Anschluss von Zittau nach Liberec zu ermöglichen, verkehrt die Linie TLX2 mit späteren Abfahrtszeiten. Von Sonnabend bis Sonntag, etwa 6.30Uhr, verkehrt auch SEV zwischen Zittau und Ebersbach, in den Abendstunden bei vereinzelten Zügen von Zittau nach Dresden sowie am Sonnabend zwischen Hrádek nad Nisou (ab 13.30 Uhr) nach Zittau. Um den Anschluss an den SEV von Zittau nach Ebersbach zu ermöglichen, verkehrt die Linie TLX2 von Liberec nach Zittau mit früheren Abfahrtszeiten.Achtung: in Neukirch Ost wird von Zittau in Richtung Dresden die Haltestelle „Neukirch Hotel Oberland“ verwendet(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/keine-zuege-zwischen-ebersbach-und-zittau-3526449.html