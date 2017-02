Keine Vogelgrippe in der Gänsezucht Königswartha Aufatmen in Königswartha: Die Tiere der Gänsezucht Eskildsen sind gesund. Das ergaben Tests auf den Geflügelpest-Virus. Doch die Vorsichtsmaßnahmen bleiben.

Der Gänsezuchtbetrieb in Königswartha ist von der Vogelgrippe verschont geblieben. © Uwe Soeder

Was wäre gewesen, wenn ... Diese Frage stellten sich seit Mittwoch die Mitarbeiter der Eskildsen Gänsezucht in Königswartha. Am Freitag kam die erlösende Nachricht. Die Proben, die Mitarbeiter des Landratsamtes am Mittwoch bei 60 Tieren nahmen, sind negativ. Was in diesem Fall positiv ist. Denn es bedeutet, dass im Bestand der Zucht keine Wildvogel-Geflügelpest herrscht. Das bestätigte am Freitag auch die Pressestelle des Landratsamtes. Die Betriebsleiterin der Gänsezucht Königswartha, Andrea Lau, ist erleichtert. „Jetzt wird erst einmal der Sekt aufgemacht“, sagte sie.

Vor gut anderthalb Wochen wurde in einem Königswarthaer Ortsteil ein toter Silberreiher gefunden. Die Untersuchung des Wildvogels ergab, dass er mit dem hochgefährlichen Geflügelpestvirus H5N8 infiziert war. Das bedeutete, dass auch der Eskildsen-Betrieb zum Sperrbezirk gehörte, der rund um Königswartha eingerichtet wurde. Und auch weiter gelten alle Vorsichts- und Schutzmaßnahmen.

Auch für Andrea Lau ist es zunächst eine Art „Zwischenaufatmen“. „Die Gefahr ist da, und sie ist sehr bedrohlich“, sagt die Betriebsleiterin. Die Überlegung, was am Standort Königswartha und darüber hinaus für den gesamten Betrieb hier kaputt gegangen wäre, wenn der Virus gefunden worden wäre, darüber möchten die Mitarbeiter gar nicht nachdenken. Denn hier geht es um Elite-Zuchten, unter anderem um die auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehende Deutsche Legegans. Andrea Lau bedankt sich für die respektvolle Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt. „Auch für die Amtstierärzte ist das ja eine schwierige Situation“, sagt Andrea Lau.

Die Sperrfrist gilt zunächst 21 Tage. Danach schließen sich weitere 15 Tage an, in denen die Sperrbezirke noch beobachtet werden. Auch in dieser Zeit darf normalerweise kein Geflügel das Gebiet verlassen. Und mit jedem neu festgestellten Geflügelpest-Fall würden die Fristen wieder von vorn beginnen. Doch Andrea Lau und ihre Mitarbeiter denken positiv. „Wir hoffen, dass alle unsere Schutzmaßnahmen ausreichen“, sagt sie. (SZ/kf)

