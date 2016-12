Keine Vogelbörse im Landservice Die Ziergeflügel- und Exotenzüchter Sächsische Schweiz können am Sonnabend ihre Vogelbörse nicht präsentieren.

Am Sonnabend findet die Vogelbörse nicht statt. © Archivfoto: Steffen Unger

Ursprünglich wollten die Ziergeflügel- und Exotenzüchter Sächsische Schweiz am Sonnabend, 10. Dezember, im Landservice Ehrenberg ihre Vogelbörse präsentieren. Die fällt aber aus. Grund dafür sind die noch geltenden Schutzbestimmungen aufgrund des Ausbruchs der Vogelgrippe.

Angekündigt war, dass Geflügelschauen unter strengen Auflagen noch stattfinden dürfen. Diese Ausnahme musste das Landratsamt allerdings revidieren. So wurde unlängst auch die Schau des Rassegeflügelzüchtervereins Ehrenberg abrupt abgebrochen. Die Züchter hoffen nun, im neuen Jahr wieder mit ihren Börsen durchstarten zu können.

Die Ziergeflügelzüchter haben übrigens ihr Domizil generell gewechselt. Ihre Vogelbörsen finden nicht mehr im Gewerbegebiet Am Fuchsberg in Berthelsdorf statt. Sie haben einen neuen Ausstellungsraum in Ehrenberg gefunden, und zwar im Gelände des Landservice Ehrenberg.

Die Vogelbörsen finden einmal im Monat sonnabends statt. Interessenten können hier Tiere verkaufen, kaufen oder auch tauschen. Dabei müssen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Darauf verweisen die Züchter. Gleichzeitig können zu diesen Vogelbörsen auch Futtermittel erworben werden. (SZ/aw)

Informationen gibt es per Telefon unter 03596 504582 oder auch unter 035975 84376.

