Keine Versprechungen

Kurz nach 19 Uhr muss der Gastraum von Familie Uebigau kapitulieren. Der Ansturm ist einfach zu groß. Noch einmal wird eine zusätzliche Bank herein getragen. Gut 80 Zuhörer haben sich letztlich eingefunden – das Zugpferd des Abends heißt in Böhla ganz offensichtlich Manuela Gajewi.

Seit Mitte Oktober besucht die Hauptamtsleiterin nun schon einen Teil der 22 Ortsteile. Präsentiert sich in abendlichen Veranstaltungen wie diesen, um sich jenen vorzustellen, die am Sonntag über die Wahl der neuen Bürgermeisterin entscheiden. Und das sie ihre bisherige Chefin Susann Frentzen ablösen möchte, daraus macht Gajewi keinen Hehl. Obgleich in den nächsten anderthalb Stunden kein einziges Mal über die Amtsinhaberin und Gegenkandidatin gesprochen wird und die parteilose Bewerberin stets sachlich antwortet.

Die Anwesenheit zahlreicher Gemeinderäte und federführender Mitarbeiter der Verwaltung ist Statement genug. „Wie ist denn das Arbeitsklima dort so?“, möchte einer der Anwesenden wissen und hat die Lacher auf seiner Seite. Eine süffisante Klippe, die die 49-Jährige souverän umschifft. Aus dem Nähkästchen werde nicht geplaudert. „Wir haben ein richtig tolles Team, das fachlich versiert und hochmotiviert ist, für die Gemeinde zu arbeiten“, versichert sie stattdessen und tut das, wozu sie da ist: Sich vorzustellen, ihre Auffassungen zum Breitbandausbau, Kindertagesstätten und Schulen, der Infrastruktur, der Feuerwehr und vor allem der Zukunft eines eigenständigen Priestewitz kundzutun.

Manuela Gajewi zurück 1 von 3 weiter Die 49-Jährige ist aufgewachsen in Meißen und Löbsal. Gemeinsam mit ihrem Mann und der Tochter wohnt sie seit 21 Jahren in Blattersleben. Sie erlernte den Beruf der Finanzkauffrau und qualifizierte sich während ihrer Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung Priestewitz zur Verwaltungsfachwirtin. Seit 17 Jahren ist sie in Priestewitz tätig. Als Hauptamtsleiterin arbeitet sie seit 2012.

Dafür, so Manuela Gajewi, werde sie sich im Falle einer Wahl nämlich vor allem stark machen. Allen Unkenrufen zum Trotz gebe es seit 2010 keine gesetzliche Vorgabe, die einen unbedingten Zusammenschluss von Gemeinden vorsehe. Nicht zuletzt die sächsische Staatsregierung habe sich in den letzten Wochen mehrfach für ein starkes ländliches Umland ausgesprochen, und Priestewitz als viertgrößte Flächengemeinde im Kreis habe genau diese Stärke. „Wir sind in keinerlei Zugzwang! Wenn wir weiterhin finanziell solide wirtschaften und als starke Verwaltung agieren, ist das absolut keine Option“, betont Gajewi. Man sei inmitten von Priestewitz nun mal auf dem Dorf und wolle das künftig auch bleiben.

Den Frauen und Männern unterschiedlichen Alters gefällt an diesem Mittwoch, was sie hören. Die Stimmung ist gut, auch dann noch, als es um die Tücken des Internetzugangs, die Beseitigung des Streuguts auf frühlingshaften Straßen, vermeintlich unzureichende Zuschüsse für die Feuerwehr oder mangelndes Personal in Schule und Kindertageseinrichtungen geht.

Ob denn die Grundsteuer erhöht werden soll, wolle man wissen und bekommt – angesichts von zweimaligen Anhebungen in den letzten fünf Jahren – ein eindeutiges Nein zu hören. Manuela Gajewi erweist sich als sattelfest in den Belangen der Priestewitzer Flur, antwortet geduldig und sagt deutlich: „Ich kann und werde Ihnen hier nichts versprechen! Das ist nicht meine Art! Sie bekommen von mir keine Arbeitsstelle oder irgendwelche Fördermittelzusagen. Aber ich kann ihnen versichern, ich werde mich für die Lösung der Probleme unserer Gemeinde stark machen und so weiterarbeiten, wie in den letzten Jahren!“ Um das tun zu können, sollten die Priestewitzer allerdings eines tun – wählen gehen.

