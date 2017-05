Keine Vergleiche mehr mit Steffi Graf Nicht Angelique Kerber, nicht Maria Scharapowa, sondern eine unbekannte Schwäbin gewinnt beim Tennis-Turnier in Stuttgart.

Laura Siegemund, 29, hatte ihre Karriere eigentlich schon beendet. Nun ist sie Turnier-Siegerin. © dpa

Es war ein kleiner Moment, der verdeutlichte, dass sich Laura Siegemund an die Rolle als Turniersiegerin noch gewöhnen muss. Als sie nach ihrem dramatischen Final-Erfolg auf dem Centre Court in Stuttgart das Mikrofon in der Hand hielt, war sie erst nicht sicher, ob sie auf Deutsch oder Englisch beginnen sollte. Dann plauderte sie einfach los. Für die 29-Jährige war es ein aufregender Sonntag, an dem sie mit dem famosen 6:1, 2:6, 7:6 über Kristina Mladenovic ihren zweiten WTA-Titel und den größten Erfolg ihrer Karriere feierte.

„Es war wirklich gigantisch. Das ist der schönste Moment gewesen, der schönste Tennismoment“, sagte Siegemund. Wer sie mit der Siegertrophäe strahlen, wer sie bei dem Turnier spielen und siegen sah, kann sich kaum vorstellen, dass ihre Karriere bereits beendet war. Doch ihre Geschichte ist die eines Tennis-Wunderkindes, das spät sein großes Glück fand. Als Jugendliche wurde die Metzingerin gefeiert, musste Vergleichen mit Steffi Graf standhalten – zerbrach aber am Druck.

Nach zu vielen Pleiten entschloss sie sich 2012, das Profi-Leben zu beenden. Studierte Psychologie, bestand ihren A-Trainer-Schein. Der Titel von Siegemunds Bachelor-Arbeit: „Versagen unter Druck“.

Auf Kerber haben viele als Finalistin gesetzt, vielleicht auch auf Scharapowa, deren Rückkehr nach dem Dopingvergehen glückte. Aber Wildcard-Inhaberin Siegemund? Nicht bei diesem hoch dekorierten Feld. Vor einem Jahr war sie mit dem unerwarteten Finaleinzug plötzlich in den Fokus gerückt. Etablierteren Kräften wie Andrea Petkovic und Sabine Lisicki hat sie nun sogar den Rang abgelaufen. In der neuen Weltrangliste ist Siegemund als 30. zweitbeste Deutsche hinter Kerber. (dpa)

zur Startseite