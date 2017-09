Fußball – Kreispokal Keine Überraschungen Der Pokal als Zuschauermagnet: 130 Fans sehen im Waldstadion den Sieg der Zschaitz/Ostrauer gegen den SV 29 Gleisberg.

Lok-Spieler Michael Engler versucht sich gegen die DSC-Akteure Enrico Krause (links) und Thomas Mirle durchzusetzen. © Dietmar Thomas

Die zweite Runde im Kreispokal ist Geschichte und Überraschungen sind dabei in der Spielen mit Beteiligung von Mannschaften als dem Altkreis Döbeln ausgeblieben.

So auch im Ortsderby in dem die Freizeitmannschaft des Döbelner SC den A-Kreisligisten ESV Lok Döbeln empfangen hat. Rund 80 Zuschauer ließen sich das Spektakel nicht entgehen, das am Ende gar keins wurde. Die durchweg älteren Gastgeber, bei dem unter anderem Torjäger André Richter fehlte, versuchten von hinten heraus schön Fußball zu spielen. Doch letztendlich setzte sich der im Durchschnitt 20 Jahre jüngere Favorit klar mit 5:1 durch und ließ dabei zahlreiche weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, liegen. Am Ende ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können sollten, wobei das Ehrentor von Torsten Oehmigen, der den Ball über Lok-Keeper Daniel Werner ins Dreiangel lupfte, oberste Sahne war.

Kreisoberligist Roßweiner SV traf auf den B-Kreisligisten Hohburg/Falkenhain II, den er nicht die Spur einer Chance ließ. Der Gastgeber kam einfach nicht aus der eigenen Hälfte, wurde durch die diszipliniert offensiv spielenden Roßweiner ständig unter Druck gesetzt. Bereits zur Pause stand es 11:0 für die Gäste. Der in Halbzeit zwei einsetzende Dauerregen hemmte die Roßweiner dann etwas, doch Tore fielen weiter. Am Ende der Partie stand es 18:0 für den Kreisoberligisten, wobei sich die Gastgeber als faire Verlierer erwiesen.

Auch der SV Ostrau 90 wurde beim B-Kreisligisten Röthaer SV seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Um das Endergebnis von 2:8 zu erzielen, mussten die Jahnataler in den 90 Minuten nur das Nötigste tun. Die Platzherren verlegten sich nur auf das Kontern, wobei sie versuchten, ihre einzige Spitze Thomas Jelen immer wieder mit Bällen zu füttern. Das Ergebnis blieb aber überschaubar, denn die beiden Tore der Röthaer fielen nach einer kuriosen Situation. Jelen sprang in einen Abschlag des Ostrauer Hüters und der Ball landet im Gehäuse. Das zweite Tor war ein Treffer der Marke Tor des Monats. Liedmann hämmerte einen Freistoß aus 18 Metern in den Winkel. Die Gäste versuchten zwar konzentriert zu spielen, was aber nur phasenweise gelang. Trotzdem gerieten die Jahnataler nie in Gefahr, denn wenn sie ihre Angriffe durchspielten, hatten sie sofort Tormöglichkeiten, von denen sie dann acht in Zählbares umsetzten.

Auch der BC Hartha führte beim B-Kreisligisten Lobstädter SV in der 63. Minute bereits mit 5:0. Doch dann verloren die Harthaer den Faden, konzentrierten sich mehr auf Diskussionen mit dem Schiedsrichter und bekamen die Quittung. Beim Stand von 4:5 kam noch einmal richtig Hektik auf, die Martin Gutknecht mit dem 4:6 in den 83. Minute eigentlich beendet haben sollte. Doch anstatt das Ding ruhig runterzuspielen, handelte man sich noch vier Karten ein, davon zwei gelb-rote.

Ein wahres Fußballfest erlebte das Zschaitzer Waldstadion. Vor 130 Zuschauern blieb die SG Zschaitz/Ostrau II dabei in dieser Saison weiter ungeschlagen und zog durch einen 2:1-Sieg gegen den SV 29 Gleisberg in die dritte Runde des Kreispokals ein. Die Partie begann mit einem Elfmeter, mit dem Tom Schubert nach zehn Minuten an Tino Gastberg scheiterte. Eddi Gomes brachte die nun überlegenen Gastgeber nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Kopfballtreffer in Führung, nachdem zuvor einige Chancen ausgelassen wurden. In der zweiten Halbzeit zeigten die Jahnataler dann nicht mehr ganz die Präsenz der ersten Hälfte, doch Lars Oberpichler markierte auf Vorarbeit von Alexander Süß das 2:0. Trotz, dass die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte eine halbe Stunde in Unterzahl spielten, gelang ihnen in der Nachspielzeit durch Robert Müller noch der Anschlusstreffer. Der stellte dann allerdings nur noch Ergebniskosmetik dar.

Ein Kompliment verdiente sich die Reserve des SV Medizin Hochweitzschen, die als B-Kreisligist gute spielerische Akzente setzte und A-Kreisligist SV Klinga-Ammelshain richtig ärgerte. Die ersten Minuten gehörten den Gastgeber, ohne sich die dicken Gelegenheiten zu erarbeiten. Es entwickelte sich in der Folgezeit eine ausgeglichene, ansehnliche Partie, die über weite Strecken intensiv, aber größtenteils fair geführt wurde. Einige Torchancen ergaben sich hüben wie drüben. So hatte unter anderen Danilo Fischer für die Mediziner eine gute Gelegenheit. Auf der anderen Seite musste die Medizin-Abwehr einmal auf der Linie klären. In der 35. Minute wurde Dominik Mulke im Gästestrafraum zu Fall gebracht, doch das Schiedsrichterkollektiv entschied nicht auf Strafstoß. Eine letztendlich wohl richtige Entscheidung. Torlos wurden die Seiten gewechselt. Das Spiel wurde weiterhin von beiden Teams intensiv geführt. Hochkaräter waren Mangelware. Medizin beschäftigte den Favoriten mehr als ihm lieb war. Dennoch blieb der Gast mit seinem schnellen Umkehrspiel stets gefährlich. Torhüter Thomas Koch musste mehrmals Kopf und Kragen riskieren, um bis zur 81. Minute das Remis zu halten. Eine Unordnung in der Abwehrreihe nutzte Tilo Hempel dann aber doch zur umjubelten Gästeführung. Medizin war nun gezwungen, die Offensive zu verstärken. Aus einem Einwurf entwickelte sich jedoch die Entscheidung. Ronny Saro machte den Sack für den Favoriten zu.

Förmlich seinen Frust nach der vorwöchigen Punktspielniederlage in Zschaitz spielte sich der VfB Leisnig von der Seele. Beim B-Kreisligisten SG Sermuth II/Großbothen II geriet das Weiterkommen niemals in Gefahr. Sven Seydel eröffnete in der achten Minute den Torreigen, den Dominik Erl in der 89. Minute beschloss. Dazwischen lagen acht weitere Leisniger Tore, fein säuberlich aufgeteilt auf beide Halbzeiten.

Nicht anknüpfen an die super Leistungen aus den Punktspielen konnte Kreisliga B-Spitzenreiter Kiebitzer SV. Im Pokal setzte es gegen den A-Kreisligisten Hohnstädter eine deutliche 0:6-Niederlage. Dagegen tankte Kreisoberligaabsteiger SV Aufbau Waldheim beim B-Kreisligisten TSV 1847 Kohren-Salis II etwas Selbstvertrauen. Mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg zogen die Zschopaustädter – vor immerhin 70 Zuschauern – in die dritte Kreispokalrunde ein. (DA/rmü/svo/ hmi).

