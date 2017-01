Keine teuren Brandmelder Die Diskussion um den Ausbau einer Anlage aus der früheren Meißner Erstaufnahme für Asylbewerber hat in Riesa für Fragezeichen gesorgt.

Wie teuer darf Brandschutztechnik für dieses Meißner Studentenwohnheim sein? Darüber ist eine Diskussion entbrannt. © Claudia Hübschmann

Wegen Folgekosten von 7 500 Euro pro Jahr lässt das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) die automatische Brandmeldeanlage aus dem Studentenwohnheim in Meißen-Bohnitzsch ausbauen. Die 65 000 Euro teure Technik sei nur nötig gewesen, weil das Wohnheim der Verwaltungsfachhochschule während des Jahres als Asyl-Erstaufnahme einer besonderen Baurichtlinie unterlag. Wenn jetzt wieder Studenten einzögen, reichten Rauchmelder aus, so das SIB.

Dieser Bericht der Meißner SZ vom Mittwoch hat jetzt in Riesa für Aufregung gesorgt. Dort will die Wohnungsgesellschaft WGR das alte Wohnhaus an der Rittergutstraße gegenüber der Berufsakademie sanieren. Der Kreistag hat sich bereits dafür ausgesprochen, dort Flüchtlinge einzuquartieren. Wird das Projekt wie derzeit geplant umgesetzt, möchte WGR-Chef Roland Ledwa das Gebäude für Studenten herrichten, sobald es keinen Bedarf mehr für die Unterbringung von Asylbewerbern gibt – fast so wie in Meißen-Bohnitzsch: Müssten Einrichtungen wie eine automatische Brandmeldeanlage dann ebenfalls nachträglich abgebaut werden? „Für die Rittergutstraße und die Unterkunft am Clara-Zetkin-Ring wurden von der Versicherung lediglich Rauchwarnmelder gefordert“, erklärt Roland Ledwa.

Anders als bei den Erstaufnahmeeinrichtungen liegen „normale“ Asylbewerberheime nicht im Zuständigkeitsbereich des SIB – und unterliegen damit auch nicht der Beherbergungsstättenbaurichtlinie. Ähnliche Probleme sollte es in Riesa also nicht geben, nachdem die Flüchtlinge aus der Rittergutstraße aus- und Studierende eingezogen sind. (veb)

