Keine Teil-Inbetriebnahme der Ostumfahrung

Straßenbau im Industriegelände: Rot markiert die Bereiche, die neu gebaut bzw. umgestaltet werden. Grün ist der Bereich markiert, der eine neue Verschleißschicht bekommen soll. Bitte beim Betrachten beachten: Die Markierungen hier in dieser Grafik sind nicht metergenau eingetragen, sondern sollen lediglich zur groben Orientierung und der Veranschaulichung der geplanten Baumaßnahmen dienen. Grafik: arteffective/Moeller

Überraschung! Gingen bisher die meisten Menschen stillschweigend davon aus, dass nach der für den Sommer geplanten Fertigstellung des ersten Abschnittes der Hoyerswerdaer Ostumfahrung zwischen der B 96 bei Maukendorf und der Staatsstraße 108 nahe dem Scheibe-See dort auch der Verkehr in Richtung Stadt entlanggeleitet wird, stellt sich jetzt heraus: Das Industriegelände wird erst im nächsten Jahr zum Einfallstor aus Richtung Bautzen. „Der Verkehr wird bis zur Gesamtfertigstellung bis zur B 97 auf der jetzigen B 96 geführt“, erklärt Rathaussprecher Bernd Wiemer. Das ist nicht ganz unwichtig, denn die Straße D, die bislang quasi im Wald endete und künftig deutlich stärker befahren sein wird, ähnelt bislang eher einer Kraterlandschaft als einer Fahrbahn. Die Stadt will das zwar ändern, wird das bis zum Sommer aber nicht können. „Einer zeitgleichen Durchführung dieser Maßnahme mit den Bauarbeiten an der Ortsumfahrung wird vom Landesamt für Straßenbau nicht zugestimmt, da die Straße D für den Baustellenverkehr bis zum Bau-Ende uneingeschränkt zur Verfügung stehen muss“, so eine Erklärung des Rathauses auf eine Anfrage von Zeißigs Ortsvorsteher Jens Sarodnik (Wählervereinigung).

Bauzeit: zwei Wochen

Heißt: Die Stadt kann an ihrer Straße D erst loslegen, wenn das Land mit seinen Bauarbeiten im Hoyerswerdaer Osten fertig ist. Nach Auskunft der Stadtverwaltung soll der Anschluss bis Ende September / Anfang Oktober saniert oder besser gesagt zumindest nutzbar gemacht werden. Bekannt war schon länger, dass bis zur Straße G nicht nur die wegen Diebstählen der Abdeckungen zurückgebauten Regenwasserabläufe wieder hergestellt werden sollen, sondern auch eine neue Fahrbahn-Verschleißschicht vorgesehen ist. Nun lässt die Verwaltung wissen, dass auch die Deckschicht bis zur Straße F, also fast bis zum Kaufland, einer Erneuerung unterzogen wird: Die Fahrbahn wird mittels heißer Pressluft gereinigt, Risse werden ausgeblasen und verfüllt. Dann folgt im Kalteinbau das Aufbringen der sogenannten Dünnen Deckschicht. Dass es sich tatsächlich eher um ein Herrichten als um ein Sanieren handelt, zeigt die geplante Bauzeit von gerade einmal zwei Wochen.

Zugleich wird ab dem Sommer die im Januar vom Stadtrat beschlossene Verbindung von Straße E und Straße A hergestellt, um einen klaren Verlauf für die Ein- und Ausfahrt in und aus der Stadt zu schaffen: Straße D, Straße E, Straße A. Dabei wird die Straße E im mittleren Bereich weggerissen und an ihrem neuen Ende mit einem Wendehammer versehen. Die Bauzeit hier beträgt ein halbes Jahr, sodass auch hier eine Nutzung mit Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Ostumfahrung völlig unmöglich wäre. Unsicher ist noch der Zeitpunkt für die geplante Sanierung der Straße zum Industriegelände vom Aldi im WK VI bis zum Autohaus Neustadt. Die Stadt hat erst zum Monatsbeginn einen Fördergeldantrag dafür eingereicht.

Zeißigern bleibt der Schmiedeweg

Der Verkehr jedenfalls wird definitiv bis zum nächsten Jahr weiter durch Zeißig rollen. Wann genau dort die Bautzener Straße von einer Bundes- zur Ortstraße werden wird, ist bisher nicht bekannt. Im Gegensatz dazu sind die baulichen Pläne klar: Der Bahnübergang wird geschlossen, in Zeißig entsteht eine neue Wendeschleife und auf der Hoyerswerdaer Seite wird ein Wendehammer angelegt. Wer von Zeißig aus mit dem Auto in die Stadt will, wird, so die Auskunft der Stadt an Ortsvorsteher Jens Sarodnik, definitiv den Bahnübergang am Schmiedeweg nehmen müssen.

