Keine Strafe für Aosman Nach seinem Wutanfall in Hamburg musste der Dynamo-Profi zum Rapport. Für das Pokalspiel gegen Koblenz wird er aber nicht suspendiert.

Aias Aosman kann am Freitag mit zum Pokalspiel gegen Koblenz fahren. Sein Ausraster in Hamburg hat keine Folgen. © Robert Michael

Der Ausraster kurz vor dem Abpfiff des Auswärtsspiels beim FC St. Pauli hat für Aias Aosman keine Konsequenzen. Uwe Neuhaus hatte am Montagabend unmittelbar nach dem Spiel erklärt, mit ihm über die Szene sprechen zu wollen. „Das habe ich gemacht, sowohl persönlich als auch vor der Mannschaft“, erklärte Dynamos Cheftrainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag. „Es ist alles geklärt.“ Näher wollte sich Neuhaus dazu nicht äußern.

Kurz vor Ende der Partie am Millerntor sollte Aosman eigentlich für Patrick Möschl auf den Platz kommen. Doch unmittelbar vor dem Wechsel überlegte es sich Neuhaus anders und entschied sich für Andreas Lambertz. Die Reaktion von Aosman: Er warf eine Trainingsjacke in Richtung Bank und stapfte die Seitenlinie entlang Richtung Kabine. Pressesprecher Henry Buschmann sprintete hinterher und fing den Wüterich wieder ein. „Natürlich habe ich das gesehen“, sagte der Trainer hinterher. „Aber das klären wir intern.“

Wie genau die Klärung nun aussieht, ließ er offen. Falls überhaupt, dürfte Aosman einen Betrag in die Mannschaftskasse oder für soziale Projekte zahlen. Vom Training ausgeschlossen wurde der 22-Jährige nicht. Und auch beim Pokalspiel gegen TuS Koblenz am Freitagabend in Zwickau wird er nicht fehlen. Jedenfalls tauchte sein Name nicht in der Liste des Trainers auf.

Aosman ist ein Wiederholungstäter, sein Temperament hat der Syrer nicht immer unter Kontrolle. Im November 2015 spuckte er einen Gegenspieler von Preußen Münster ins Gesicht, bestritt das Vergehen gegenüber den Dynamo-Verantwortlichen jedoch. TV-Bilder überführten ihn damals, er wurde für vier Spiele gesperrt. Im April 2016 feuerte er beim Heimspiel gegen Holstein Kiel nach seiner Auswechslung eine Wasserflasche in Richtung Bank. Damals wurde er kurzzeitig vom Training ausgeschlossen. Und im Oktober 2016 schwänzte er ein Training, fehlte daraufhin beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig.

In der Pokalpartie gegen Koblenz könnte er jedoch in der Startelf stehen. Neuhaus überlegt, die Stammelf auf „einigen Positionen“ zu wechseln. Auf welchen, verriet er nicht.

