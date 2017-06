Keine Steuererhöhungen, aber neue Schulden Der Haushalt der Stadt Weißwasser ist beschlossen. Bis zur Abstimmung flogen die Fetzen.

Wenn es darum geht, was eine Stadt zur Bewältigung ihrer Aufgaben braucht und was sie im Laufe des Jahres investieren will, ist das allgemeine Interesse für gewöhnlich gering. Ganz anders verhielt es sich bei der Diskussion zum Haushalt 2017 am Dienstag in Weißwasser. Wegen der schon im Vorfeld durchgesickerten Steuererhöhungen kamen so viele Bürger wie selten. Auch die Stadträte haderten mit den hohen Ausgaben und lieferten sich Wortgefechte. Eine Zusammenfassung.

Zusammenfassung zur Haushalts-Diskussion zurück 1 von 4 weiter Die Fakten: Was die nackten Zahlen sagen Im laufenden Jahr nimmt die Stadt mehr ein als sie ausgibt (siehe Kasten). Eine Ursache dafür ist die gute Wirtschaftslage. Dadurch sind die Einnahmen aus der Gewerbe- und der Einkommensteuer hoch. Weißwasser schreibt damit schwarze Zahlen und steht eigentlich ganz gut da. Aber die laufenden Kosten steigen. So kletterten die Personalkosten auf 8,2 Millionen Euro (2014. 7,3 Mio). Auch bei den Investitionen langt die Stadt kräftig zu. Allein für den Neubau der Kita Regenbogen fließen 4,2 Millionen Euro. Bis 2020 sind insgesamt über zehn Millionen Euro vorgesehen. Auch deshalb geht es nicht ohne einen höheren Überziehungskredit und die Aufnahme neuer Darlehen (2017: 2 Mio. Euro, 2019: 2 Mio., 2020: 1 Mio.). Andernfalls wäre Weißwasser – auf Deutsch – nicht mehr flüssig. Die gute Nachricht für die Bürger: 2017 verzichtet die Stadt dennoch auf Steuererhöhungen. Die allgemeine Meinung: Wie die Bürger über den Haushalt denken Kritisch wird von vielen vor allem die Anhebung der Steuer auf Grundstücke (Grundsteuer B) gesehen. Sie könnte ab 2018 greifen. Deshalb gab es so viele Einsprüche gegen den Haushalt wie noch nie. Die Stadtverwaltung zählte 119 Einwände von insgesamt 226 Bürgern. Eine Weißwasseranerin gab als Begründung für ihren Einspruch an, sie sei alleinerziehend und könnte sich zusätzliche Belastungen nicht leisten. Viele Einwendungen, lauteten ähnlich. Deshalb fasste sie die Stadtverwaltung zu zehn thematisch gegliederten Komplexen zusammen, über die die Stadträte einzeln befinden mussten. Alle wurden mit unterschiedlichen Mehrheiten abgelehnt. Der Streit: Was die Stadträte zu sagen haben Ronald Krause (SPD) kritisierte, dass eine Neuausrichtung der finanziellen Situation nicht gelungen sei. Ohne die Kreditaufnahme hätte die Stadt in ein paar Monaten keinen Cent mehr, sagte er. Kritisch wurde auch eine Zahlung von 40000 Euro an den Verein Mobile Jugendarbeit und Soziokultur für Investitionen am neuen Standort Telux in der Straße der Einheit bewertet. Detlef Wolsch (Klartext) wandte sich gegen eine Erhöhung der Kabinenmieten in der Eisarena für den Nachwuchs. Der Ton bei allen Wortbeiträgen war merklich angespannt, teilweise feindselig. Nicht nur bei den Stadträten, auch in der Verwaltung, ist die Scheu vor Steuererhöhungen groß. Sie waren eigentlich Bestandteil des Haushaltsentwurfs und ab 2018 vorgesehen. Nach ausführlichen Diskussionen wurde der Passus aus dem Beschlusstext gestrichen. Stattdessen einigte man sich darauf, dass für die mittelfristige Planung bis 2020 die Ergebnisse aus dem externen Gutachten für eine Sparkonzept (Haushaltsstrukturkonzept) berücksichtigt werden sollen. Die Aussichten: Was die Zukunft bringen wird Greifen die Vorschläge aus dem Gutachten steht Weißwasser ein harter Sparkurs bevor. Schließungen städtischer Einrichtungen gehören ebenso dazu wie Steuererhöhungen (Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte.) Laut OB Torsten Pötzsch soll darüber nach der Oberbürgermeisterwahl, auch mit den Bürgern, gesprochen werden.

