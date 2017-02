Keine Stechuhr für die Kita Weil Betreuungszeiten überzogen wurden, plante die Gemeinde die elektronische Erfassung. Doch jetzt sieht einiges anders aus.

In der Oberguriger Kita „Spatzennest“ wird nun doch kein System zur elektronischen Zeiterfassung installiert. „Es gibt derzeit keinen Handlungsbedarf“, sagte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Aufwand und Nutzen würden in keinem Verhältnis stehen. Für ein solches System müsse man wohl mit Kosten von 10 000 Euro rechnen, vermutlich sei es auch noch störanfällig.

Im vorigen Jahr hatte die Gemeinde erwogen, über eine Art Stechuhr elektronisch zu erfassen, wann die Kinder früh gebracht und nachmittags abgeholt werden. Denn immer wieder hatten einige Eltern ihr Kind zu spät abgeholt und damit die vereinbarte Betreuungszeit überzogen. Um die Zeiten exakt nachweisen und abrechnen zu können, wollte man die elektronische Erfassung einführen. Zurzeit gibt es laut Polpitz aber kaum Probleme mit der Einhaltung der Zeiten. (SZ/MSM)

