Keine Spur von Linda Eine 15-Jährige aus Pulsnitz soll sich angeblich dem IS angeschlossen haben. Die Staatsanwaltschaft kommt nicht weiter.

Linda aus Pulsnitz bleibt verschwunden. © Agentur

Vor einem Dreivierteljahr verschwand die damals 15-jährige Pulsnitzerin Linda W. Ernüchternd sind nach dieser Zeit die Feststellungen von Oberstaatsanwalt Lorenz Haase. Offenbar tritt die Staatsanwaltschaft Dresden auf der Stelle. Eine Nachfrage der SZ ergab, dass der Aufenthaltsort des Mädchens nicht bekannt sei. Die Staatsanwaltschaft habe auch keinen Kontakt zu ihr herstellen können. Eine Fahndung im Ausland gebe es nicht und wohl derzeit kaum Aktivitäten, um das Mädchen zu finden. Das könnte sich erst ändern, wenn Linda zum Beispiel in die Türkei oder ein anderes Land einreist, mit dem die Bundesrepublik intensivere Beziehungen pflegt. Wenn das Mädchen dann bei einer Kontrolle auffällt oder sich selbst meldet, könne die Spur aufgenommen werden. Momentan sei das aber schwierig, so Haase. Die letzte Nachricht von Linda stammt nach SZ-Informationen von Juli 2016 über Facebook.

Das Mädchen aus Pulsnitz ist seit dem 1. Juli 2016 verschwunden. Ihre Schulkameraden bereiten sich jetzt ohne sie auf die Abschlussprüfungen in der 10. Klasse vor. In der Schulleitung ist ebenfalls nichts über das Schicksal des Mädchens seit ihrem Verschwinden bekannt. Gegen Ende des vorigen Jahres waren nach SZ-Informationen wohl noch einmal Ermittler des Landeskriminalamtes vor Ort, um mit Schülern zu sprechen.

Angeblich wollte sie über die Türkei zur Terrorgruppe IS nach Syrien. Sie habe über Facebook Kontakt zu Islamisten aufgenommen, hieß es und sei zum Islam konvertiert. Das allein wäre schon eine Straftat. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb auch Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wegen des Verdachts der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es juristisch korrekt heißt. Das Mädchen war über Frankfurt/Main nach Istanbul geflogen, wo sich ihre Spur verloren hat. Mutter und Stiefvater hatten den Verdacht öffentlich gemacht, dass sich Linda möglicherweise dem IS in Syrien anschließen wolle. (SZ)

zur Startseite