Keine Spur von Hund Valentin Der Labrador-Rüde ist seit Montag weg. Sein Besitzer geht von einer Entführung des Tieres aus.

Labrador-Rüde Valentin © Peter Hofmann

Valentin bleibt verschwunden. Der schokobraune Labrador-Rüde wurde von seinem Herrchen am Montag als vermisst gemeldet. „Über Facebook habe ich eine riesige Solidaritätswelle erfahren, fast 2 000 Menschen haben meinen Beitrag geteilt“, erzählt Besitzer Peter Hofmann. Er ist in den vergangenen Tagen einigen Spuren gefolgt, doch bisher ohne Erfolg. Der Blasewitzer geht davon aus, dass sein treuer Begleiter entführt wurde.

Valentin durfte am Montag zum Toben in den Garten, während sein Herrchen am Frühstückstisch saß. Als er den Hund gegen 9.30 Uhr wieder zurück ins Haus holen wollte, war dieser verschwunden. „Ich gehe davon aus, dass mein Tier entführt wurde, weggelaufen ist er noch nie“, erzählt Peter Hofmann. Der 39-Jährige wohnt auf der Regerstraße in Blasewitz, das Grundstück um das Einfamilienhaus ist mit einem Zaun begrenzt. (SZ/jv)

Links zum Thema Verzweifeltes Herrchen sucht seinen verschwundenen Hund

Hinweise an: mail@peterhofmann.net

zur Startseite