Keine Sperrung zum Nikolausfest Die Stadt feiert Ende November ihren Weihnachtsmarkt und will mehr Gäste anlocken. Deshalb bleibt die Durchfahrt frei.

Wird der Nikolaus in Pulsnitz auch auftauchen? © Matthias Schumann

In Pulsnitz geht es gegen Jahresende immer Schlag auf Schlag: Zuerst zieht der Pfefferkuchenmarkt Zehntausende Freunde des Gewürzkuchens in die Gassen der Stadt. Dann ist die Stadt im Ausnahmezustand und für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das ginge auch gar nicht anders, bei dem Andrang , wenn sich die Massen zwischen den Ständen hindurchschieben. Schon drei Wochen später steht der Weihnachtsbaum im Lichterglanz auf dem Markt, und im Pfefferkuchenhaus hält der Nikolaus Sprechstunde beim Nikolausfest mit Weihnachtsmarkt gleich am ersten Adventswochenende. Dann wurde die Durchfahrt durch die Stadt oftmals erneut gesperrt. In diesem Jahr aber nicht, kündigte Bürgermeisterin Barbara Lüke jetzt an. Das war auch schon Diskussionsthema im Rathaus gewesen. Die Sperrung der Innenstadt ist wohl nicht in jedem Fall nützlich. Beim Pfefferkuchenmarkt geht es gar nicht anders, um den Publikumsstrom in geordnete Bahnen zu lenken. Beim Nikolausfest ist das anders. Dessen Charakter ist weniger überregional: Da wolle die Stadt denjenigen entgegenkommen, die sich mehr Publikumsverkehr, mehr Gäste wünschen, also Handel, Gewerbe, und Gastronomie. Es sei ein Test, wie das Fest mit Personenverkehr läuft. (SZ/ha)

