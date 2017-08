Keine Sommerpause auf Arbeitsmarkt 40 Arbeitslose fanden einen Job. Jetzt kümmert sich die Agentur vor allem um Jugendliche.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region hat sich im Juli im Gegensatz zu vorangegangenen Jahren weiter fortgesetzt. Darüber hat jetzt die für den Kreis zuständige Arbeitsagentur in Riesa informiert. Mit dem Ferienbeginn hätten sich allerdings in den vergangenen Wochen zahlreiche junge Menschen nach dem Schuljahres- beziehungsweise Ausbildungsende zunächst arbeitslos gemeldet. Dadurch stieg nach Angaben der Behörde die Jugendarbeitslosigkeit leicht an.

„In den kommenden Wochen werden wir diese jungen Menschen intensiv betreuen, um die Arbeitslosigkeit so schnell wie möglich zu beenden“, teilte die Sprecherin der Agentur Berit Kasten mit. Die Nachfrage nach Personal sei weiter angestiegen und die Arbeitsvermittler verzeichnen über 2 500 freie Stellen im Landkreis Meißen – ein neuer Rekord. „Nach wie vor sind Arbeitgeber des verarbeitenden Gewerbes, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen auf der Suche nach Personal“, so die Chefin der Arbeitsagentur im Kreis Petra Schlüter.

Bei den Lehrstellen seien Ende Juli 565 der insgesamt über 1 442 gemeldeten Ausbildungsstellen noch nicht endgültig besetzt gewesen. (SZ/pa)

zur Startseite