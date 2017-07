Keine Sofort-Maßnahmen gegen Blaualgen Am Quitzdorfer Stausee wird zunächst die Ursache des alljährlichen Algenwachstums untersucht.

Die Algen am Quitzdorfer Stausee sind jedes Jahr ein Ärgernis. © André Schulze

Kollm. Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen plant keine Sofortmaßmahmen gegen den Algenteppich im Quitzdorfer Stausee. Das teilt die Behörde auf Nachfrage der SZ mit. Bevor Schritte zur Verbesserung der Wasserqualität unternommen werden, wird zunächst die Ursache des alljährlichen Algenwachstums untersucht – der Phosphor im Wasser. „Derzeit läuft eine Studie zur Ermittlung des Phosphoreintrags aus dem Einzugsgebiet. Da ein Ergebnis bisher noch nicht vorliegt, können genaue Schritte noch nicht erläutert werden“, sagt Bianca Anwand von der Landestalsperrenverwaltung. Nach der Auswertung der Studie sollen dann geeignete Maßnahmen getroffen werden. Wann das sein wird, teilt die Behörde allerdings nicht mit.

Bestenfalls kann die Wasserqualität in der Talsperre auf der siebenstufigen Trophieskala, welche die Stärke des Pflanzenwachstums angibt, aber nur Stufe vier erreichen. Der Grund sind die örtlichen Gegebenheiten als Flachwasserspeicher und das stark vom Menschen beeinflusste Einzugsgebiet. Aktuell schwanke der Wert zwischen den Stufen fünf und sechs, erklärt Bianca Anwand.

So ist die Sichttiefe von 2,10 Meter im Mai über 55 Zentimeter im Juni auf 0,15 Zentimeter an der Routinemessstelle vor dem Staudamm gesunken. Die Blaualgen haben dabei einen Anteil von 90 Prozent am Gesamtbiovolumen. (SZ/bb)

zur Startseite