Keine Schulden am Klosterwasser Der Verwaltungsverband der fünf sorbischen Gemeinden will ein moderneres Bürogebäude.

In Panschwitz-Kuckau befindet sich der Sitz des Verwaltungsverbandes. © Matthias Schumann

Der Verwaltungsverband Am Klosterwasser bleibt schuldenfrei, und die Umlage für die Gemeinden bleibt auf stabilem Niveau. Dies bestätigte Verbandsvorsitzender jetzt der SZ. „In diesem Jahr geht die Umlage sogar leicht zurück. Sie beträgt jetzt 152,33 Euro pro Einwohner“, sagte er. Dies hängt aber auch mit der sinkenden Einwohnerzahl zusammen. Die fünf sorbischen Gemeinden hatten am 31. Dezember 2015 genau 7 090 Einwohner.

Die Verbandsräte beschlossen bereits am 17. Januar den Haushalt für 2017. Damit haben die Gemeinden Planungssicherheit für das Jahr. Gerade die Umlage ist für sie stets ein wichtiger Posten in ihren kommunalen Haushalten. Crostwitz zahlt in diesem Jahr 154 900 Euro, Nebelschütz 176 300 Euro, Panschwitz-Kuckau 322 000 Euro, Räckelwitz 168 000 Euro und Ralbitz-Rosenthal 258 500 Euro an den Verband. Mit den Mitteln kann der Verwaltungsverband alle Betriebs- und Personalkosten decken. Insgesamt 10 000 Euro plant der Verband für Investitionen ein. Er will einige Büromöbel und Stühle neu beschaffen. Der Trauungs- und Versammlungsraum erhält neue Gardinen. Zudem will der Verband einen Mehrfach-Scanner beschaffen.

Langfristig soll das Verwaltungsgebäude modernisiert werden. Das Haus soll energiesparender, familien- und vor allem behindertenfreundlicher werden. „Die Verbandsräte gehen mit dieser Idee mit“, so Domaschke. „Wir wollen dafür eine Arbeitsgruppe bilden. Die Gemeinden schlagen dafür Fachleute vor. Das neue Gremium soll dann regelmäßig beraten.“ Mirko Domaschke selbst hat vier Sitzungen der Arbeitsgruppe fest mit im Haushalt eingeplant. Im Verwaltungsverband hat er zugleich eine Mitarbeiterin beauftragt, alle Unterlagen zum baulichen Zustand des Gebäudes zu sichten. „So brauchen wir als Verband mit Beginn der Arbeitsgruppe einen klaren Ist-Sachstand. Ziel ist ein sinnvoller Entwurf für die Modernisierung“, sagt der Vorsitzende. Der Verband will für die Sanierung gezielt Fördermittel und Eigenmittel aus der Verbands-Rücklage einsetzen. Er will seine Eigenkapitaldecke trotzdem aufrecht erhalten. „Wir wollen keinen oder nur einen geringen Kredit aufnehmen“, so M. Domaschke.

