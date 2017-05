Keine Schützenhilfe für Schiebock Der BFV gewinnt bei Union Sandersdorf, aber Spitzenreiter Chemie Leipzig und Halberstadt geben sich keinerlei Blößen.

© Symbolbild: dpa

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV gewann am Sonntag sein Oberliga-Auswärtsspiel bei Union Sandersdorf mit 3:1 (1:0). Tommy Klotke (32.) und Hannes Graf (86., 90.) trafen für den BFV. Timo Breitkopf hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Mit zehn Siegen und zwei Remis aus den letzten zwölf Spielen haben die Schiebocker über Wochen Druck auf die BSG Chemie Leipzig und den VfB Germania Halberstadt ausgeübt – und das Spitzenduo hat diesem standgehalten. „Wir haben von Woche zu Woche auf Schützenhilfe gehofft, aber leider vergeblich“, sagt BFV-Trainer Erik Schmidt.

An diesem 28. Spieltag wurde es zumindest für die Halberstädter noch einmal ziemlich eng. Germania geriet bei Askania Bernburg nach 52 Minuten in Rückstand. Nur 180 Sekunden später schaffte Tim Oschmann zwar den Ausgleich für die Anhaltiner, doch dann musste der VfB bis kurz vor Schluss zittern, ehe Florian Beil (85.) doch noch der Siegtreffer für den Staffelzweiten glückte. Halberstadt rangiert weiterhin zwei Zähler hinter Chemie Leipzig. Die Leutzscher setzten sich zu Hause gegen den VFC Plauen mit 2:1 durch. Die Entscheidung im Titelkampf fällt am Pfingstwochenende.

Bereits am kommenden Mittwoch erwarten die Bischofswerdaer den FC Carl Zeiss Jena II. Anpfiff in der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn ist um 18.30 Uhr. Mit einem Heimsieg würden die Schmidt-Schützlinge bis auf fünf beziehungsweise drei Punkte an Chemie Leipzig und Halberstadt heranrücken, weil die beiden Führungsteams ihr direktes Duell bereits am 17. April ausgetragen hatten (0:0). Allerdings spricht die Tordifferenz deutlich gegen die Bischofswerdaer, sodass sie die Saison auf einem starken dritten Platz beenden werden.

Der BFV spielte mit: Reissig – Meinel, Schikora, Schulze (64. Cellarius), Fischer, Rülicke, Bachmann, Böttger, Klotke, Hagemann (70. Zille) und Gries (46. Graf).

zur Startseite