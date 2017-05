Kolumne: Wellers Woche Keine schöne Bettgeschichte

SZ-Redakteur Andreas Weller. © andré wirsig

Wir stellen uns vor, es gibt eine Steuer, die eine Stadt nur von ihren Besuchern nimmt – eine Bettensteuer, Kurtaxe oder so. Diese Steuer bringt viel ein, weil ziemlich viele Menschen diese Stadt sehen wollen. Doch kaum hat die Quelle angefangen zu sprudeln, kommen Politiker, nennen wir sie Grüne, und wollen die Steuer senken. Das kann man sich nicht vorstellen? Doch, in Dresden ist das so.

Aber diese Grünen haben nicht die Mehrheit, sondern sind in einer Kooperation mit Roten und Dunkelroten, nehmen wir mal an. Die anderen finden den Vorschlag doof. Es wird ganz viel geredet, das Grundsätzliche infrage gestellt, und es geht immer wieder von vorne los. Dann muss entschieden werden.

Damit es nicht auf offener Bühne zum Eklat kommt – das hatten wir ja bereits mehrfach – zücken die Dunkelroten plötzlich das schärfste Schwert. Bei denen nennt sich das Kooperationsausschuss. Das ist eine Art Jüngstes Gericht für Streitereien innerhalb der Bruderschaft – sie nennen es Gestaltungsmehrheit. Kurzum: Die Sache wird vertagt, es wird weitergeredet, irgendwann vielleicht auch mal entschieden. Aber nicht jetzt.

Nur ein Gedanke: Wenn Teile der Dresdner unzufrieden mit der Gesamtsituation sind, macht es für sie Politik nicht verständlicher, wenn die Steuer für andere gesenkt wird. Aber das nur am Rande. Was lernen wir daraus: Wenn Grüne, Rote und Dunkelrote sich zusammen ins Bett legen, kostet das unter Umständen viel Steuergeld – aber keine Vergnügungssteuer.

zur Startseite