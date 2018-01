Keine schnelle Lösung für die Turnhalle in Sagar Eltern melden sich während der Ratssitzung in Krauschwitz zu Wort. Bürgermeister: „Wir haben keinen Spielraum.“

Die Turnhalle der Grundschule Sagar bleibt weiter das Sorgenkind im Schulsport. Die Grundschule (im Bild) selber soll aber in diesem Jahr noch eine Aufwertung in Sachen Brandschutz und Elektroanlagen erhalten. © Christian Köhler

Die Gemüter bei den Eltern der Sagarer Grundschüler sind erhitzt. Immerhin gilt in der Turnhalle der Schule ein Ballspielverbot. Roberto Balzk sagte während der Einwohnerfragestunde im Gemeinderat: „Dass Sie, Herr Bürgermeister, traurig über die Situation sind, bringt uns nichts. Die Kinder sind traurig, weil sie die Halle nicht mehr uneingeschränkt nutzen können.“ Auch der Handballsport, der in der Halle eine lange Tradition genießt, drohe, mittelfristig keine Spielstätte mehr zu haben. Im Ehrenamt würden nachmittags dort den Kindern Freizeitaktivitäten geboten. Bürgermeister Rüdiger Mönch (Freie Wähler) entgegnet, „dass es in Krauschwitz eine neue Turnhalle gibt“. Die in Sagar werde nicht schnell saniert, da der Gemeinde dafür schlicht das Geld fehle. „Wir müssen uns eine Lösung für das Problem überlegen“, sagt Rüdiger Mönch beschwichtigend. Immerhin sei in Krauschwitz wochentags die Turnhalle für den Schulsport blockiert. Es gebe Belegungspläne, wie Kämmerin Maren Helbig erklärt, mit deren Hilfe auch eine Lösung für die Grundschüler in Sagar gefunden werden könne.

Neue Heizungsanlage kommt

Derweile hat der Gemeinderat in Krausch-witz einstimmig beschlossen, dass die Heizungsanlage in der Turnhalle instand gesetzt wird. Über eine freie Vergabe habe die Verwaltung zwei Angebote erhalten, von denen die Heizungsbaufirma Noack aus Gablenz das günstigere abgeliefert hatte. Für insgesamt 23 000 Euro soll nun die Heizungsanlage ertüchtigt werden. Wie Hagen Neumann vom Bauamt erklärt, sollen mit der neuen Heizungsanlage die Turnhalle, das Nebengebäude sowie die Toiletten beheizt werden. „Auch die Werkenräume im Nebengelass werden darüber versorgt“, erklärt Hagen Neumann. Mit der 115-Kilowatt-Anlage spare die Gemeinde zudem Kosten, denn die bisherige Leitung zwischen Schule und Turnhalle weise hohe Wärmeverluste auf und verursache damit auch höhere Betriebskosten.

„Wir sind weiter dabei, die Planungen für die Schule voranzutreiben“, erklärt der Bürgermeister. Für etwa eine Million Euro sollen beispielsweise der Brandschutz und die Elektroanlagen erneuert werden. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Weißkeißel mit Krauschwitz eine Zweckvereinbarung getroffen. Sie zahlt 62 000 Euro, Krauschwitz 175 000 Euro und der Freistaat 710 000 Euro für die Maßnahme. Die Arbeiten an der Heizungsanlage der Turnhalle dagegen sind davon ausgenommen. Die Gelder stammen vom Programm des Freistaates „Brücken in die Zukunft“. Im April, so erklärt Rüdiger Mönch, sei die neue Heizung betriebsbereit.

Duschen mit Warmwasser

Andreas Nelte, der sich als Geschäftsführer der Telux in Weißwasser und als Privatperson seit Jahren für die Schule in Sagar engagiert, wollte darüber hinaus wissen, „ob es für die Kinder die Möglichkeit gibt, warmes Wasser zu bekommen“. Vielleicht, so Nelte weiter, ließe sich ein Elektroboiler in der Umkleide anbringen. Ferner möchte er wissen, ob es einen „Plan“ gibt, der dafür sorgt, dass die Turnhalle zukünftig einmal wieder vollständig genutzt werden kann.

„Die Erfahrung zeigt“, antwortet Hagen Neumann, „dass sich die Kinder nach dem Sportunterricht nicht waschen. Gerade im Rahmen des Sportunterrichts werden die Duschen nicht genutzt.“

Eher seien es die Vereine, die nachmittags ihren Aktivitäten nachgehen, die die Duschen nutzen würden. Ferner sei die Haustechnik in der Halle nicht mehr auf dem neuesten Stand. „Wir haben massive Probleme, alle Vorschriften einzuhalten,“ sagt Hagen Neumann. Wasser werde man aber selbstverständlich weiterhin zur Verfügung stellen. Andreas Nelte gibt noch den Hinweis, dass mehrere Eltern sich bereits bereit erklärt hätten, „mit anzupacken, falls Hilfe benötigt wird.“

Brandschutz und Kleidung im Flur

Sylvana Balzk hatte in diesem Zusammenhang noch eine Frage, die den Schulbetrieb in Sagar betrifft: „Ist es richtig, dass die Schüler ihre Sachen mit in die Unterrichtsräume nehmen müssen?“, fragte sie während der Einwohnerfragestunde. Bislang haben die Mädchen und Jungen die Garderobe im Flur für ihre Kleidung genutzt. „Ja“, entgegnet Hagen Neumann vom Krauschwitzer Bauamt. „Das haben wir bereits an der Oberschule ebenfalls durchgesetzt“, sagt er. Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass der Flur als Fluchtweg im Falle eines Brandes genutzt wird und die „Kleidung dabei als Brandlast“ dienen könnte. „Der Fluchtweg muss unter allen Umständen frei gehalten werden“, sagt Neumann. Deshalb seien die Kinder dazu angehalten, Sachen und Schuhe mit in die jeweiligen Unterrichtsräume zu nehmen.

zur Startseite